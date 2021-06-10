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Gençlerbirliği’nde olağanüstü seçimli genel kurul başladı

Gençlerbirliği Kulübü’nde başkanlık seçiminin ve yeni yönetim kurulunun da belli olacağı Olağanüstü Seçimli Genel Kurul başladı.

Spor 10.06.2021, 11:14
Gençlerbirliği’nde olağanüstü seçimli genel kurul başladı

Gençlerbirliği Kulübü’nde başkanlık seçiminin ve yeni yönetim kurulunun da belli olacağı Olağanüstü Seçimli Genel Kurul başladı.

Gençlerbirliği’nde başkanlık seçiminin ve yeni yönetim kurulunun seçileceği Olağanüstü Seçimli Genel kurul, gündemdeki maddelerin oylamaya sunulması ve faaliyet raporlarının okunmasıyla birlikte başladı. Hasan Gerçeker’in divan başkanı seçildiği olağanüstü genel kurul, Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri’nde gerçekleştiriliyor.
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