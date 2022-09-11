Gençlerbirliği yönetiminden maçın ardından hakem kararlarına dair açıklama

Gençlerbirliği Kulübü’nün Medyadan ve Basından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Çolakoğlu, Gençlerbirliği oyuncusu Metehan Mert’e gösterilen kırmızı kart ve hakem yönetimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çolakoğlu, Gençlerbirliği- Tuzlaspor maçının ardından hakem kararlarına ilişkin açıklamalarda bulunarak maçın hakeminden ve verdiği kararlardan memnun olmadıklarını ve yönetim kurulunun bu konu ile ilgili toplanacağını ifade etti.

“Haksız yere bu genç oyuncuların emekleri gasp edildi”

Çolakoğlu, Gençlerbirliği’nin zaten çok zor bir dönemden geçtiğini bir de hakemlerin kararları ile daha da zorlandıklarını ifade ederek şu sözleri kaydetti:

“Bu akşam gerçekten futbol oynamaya susamış, genç yetenekleri ile kendini göstermeye çalışan bir takımın hakem yönetiminin ne kadar olumsuzluklar ile sonuçlanabileceğinin örneğini yaşadık. Gençlerbirliği Spor Kulübü sadece gerçekten ahlaklı ve düzgün sporcular yetiştirmek üzerine kurulmuş bir kulüptür. Biz tüm müsabakalarında sonuçları ne olursa olsun hep ahlak, doğruluk ve iyi niyet çerçevesini benimsemiş bir spor kulübüyüz. Genç arkadaşlarımızın emeklerinin ne kadar zayi olduğunu bu akşam burada hep beraber gördük. Bu konu ile ilgili olarak yönetimimiz yarın bir toplantı yapacak ve daha detaylı açıklamalarda bulunacağız. Bu akşam gerçekten elimiz ayağımız titriyor. Hiç olmayacak şekilde haksız yere bu genç oyuncuların emekleri gasp edildi. Futbolu yönetenlerin gerçekten Türk futbolunun ileriye gidebilmesi için alt liglere daha özen göstermeleri gerekiyor. Alt liglerdeki hakemlerimizin daha özenli bir şekilde seçilmesi gerekiyor. Bizim maçtan önce de malum hakemle ilgili çeşitli sıkıntılarımız vardı. Bundan önceki maçlarımızda yapmış olduğu olumsuz davranışları hepimiz biliyorduk ama hakemi etki altına almamak için biz yönetim olarak hakem ile ilgili hiç bir açıklama yapmadık. Biz Gençlerbirliği kültürüne yakışanı yaptık. Ama maalesef gördük ki hiçbir şey değişmedi. Bu 3. maçında da bizce emek hırsızlığına devam etti. Bu durum Türk sporu için gerçekten çok acı verici bir durum. Umarım Türk futbolunu yönetenler alt liglere daha değerli hakemler vererek futbolun daha cazip ve daha ahlak kuralları içerisinde işleyen bir gösteri oyunu olduğunu ispat edebilirler. Gerçekten çok üzgünüz. Sınırlı bir kadromuz var ve sıkıntılar içerisindeyiz bunu hepimiz biliyoruz. Elimizde ki mevcut genç arkadaşlarımızla bu ligde mücadele etmek istiyoruz. Artık İstanbul takımlarının tüm liglerde farklı şekilde korunduğu aşikar. Bu akşam da bunun ispatını gördük. 8 tane İstanbul takımının olduğu Süper Lig’de takım sayısını 16’ya çıkartsınlar o zaman ligin adını da İstanbul Ligi yapsınlar. Ayrıca Anadolu Ligi yapsınlar. Bu durum bu şekilde devam etmez. Biz bizi korusunlar demiyoruz sadece doğru karar ne ise onu yapsınlar. Hepimiz izledik kırmızı kart ve penaltı pozisyonunu. Gerçekten yazık oldu bize. Umarım bundan sonra ki süreçlerde hakemler bu ligin kalitesine gölge düşürecek şekilde davranmazlar. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Gençlerbirliği’nin bu yıl yüzüncü yılı. Yüzüncü yılımızda biz genç arkadaşlarımızla yolumuza devam etmek istiyoruz. Başkente yakışır bir kulübüz. Başkentin hak ettiği yerlere gelebilmesi içinde elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz”