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Gençlerbirliği'nin yeni hocası belli oldu: Mert Nobre!

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, eski futbolcusu Mert Nobre'yi teknik direktör olarak göreve getirdi.

Spor 04.08.2020, 09:40 04.08.2020, 10:28
2015
Gençlerbirliği'nin yeni hocası belli oldu: Mert Nobre!

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon öncesi teknik direktörlük görevi için çalışmalarını sürdüren takımımız, Mert Nobre ile anlaşmaya vardı. Genç teknik adam ile takımımız 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyor, teknik direktörümüz Mert Nobre'ye görevinde başarılar diliyoruz." denildi.

Başkent temsilcisinin Twitter hesabından yapılan video paylaşımında ise, "Hikaye yeniden başlıyor. Yeni teknik direktörümüz Mert Nobre. Hoş geldin." ifadeleri kullanıldı.

"ÇOK MUTLUYUM"

Başkent temsilcisi ile anlaştıktan sonra açıklamada bulunan Nobre, Gençlerbirliği'nin büyük bir camia olduğunu belirterek, "Teknik direktör olarak ilk deneyimimi Gençlerbirliği'nde yaşayacağım. Çok mutluyum." dedi.

Taraftarlara da seslenen Nobre, "Son dönemler çok iyi değildi, zorlu geçti. Taraftarın desteği çok önemli. Beraber güçlü olacağız. Gençlerbirliği her zaman iyi takım kurmuştur. Zor maçlar bizi bekliyor. Umarım eski Gençlerbirliği'ni taraftarlara gösteririz." ifadelerini kullandı.

Kendisi için futbolcunun yaşının önemli olmadığını vurgulayan Nobre, oyuncunun performansının daha önemli olduğunu sözlerine ekledi.

BREZİLYALI MARCIO TÜRK MERT OLDU; MERT NOBRE KİMDİR?

Mert Nobre (Portekizce: Márcio Ferreira Perreira Nobre) (d. 6 Kasım 1980, Jateí) Forvet mevkiinde oynayan Brezilya asıllı Türk eski futbolcudur. 

Nobre profesyonel futbola Paraná Clube takımında başladı. 1999'da Brezilya birinci liginde forma giymeye başladı. 9 Ekim 1999'da 19 yaşındayken ilk maçına Corinthians karşısında Fernando Diniz'in yerine oyuna girerek çıktı. Nobre sezonda toplam 7 maça çıktı. İkinci resmi maçında 16 Ekim'de Gama karşısında yine yedeklerden oyuna giren Nobre kariyerinin ilk golünü kaydetti ve Parana maçı bu golle 1-0 kazandı.


Fenerbahçe
2003'te Brezilya sezonunun bitmesinden sonra Türkiye'de devam eden 2003-04 sezonu devre arasında Fenerbahçe'ya kiralandı. Nobre, Fenerbahçe'den ayrılana kadar her sezon kiralandı. 13 Ocak 2004'te Vitesse ile oynanan hazırlık maçıyla ilk kez Fenerbahçe forması giydi. 18 Ocak 2004'te ise Çaykur Rizespor karşısında ilk kez resmi bir maçta forma giydi. İlk maçında Fenerbahçe rakibi 4-1 yenerken, Nobre de iki gol kaydetti. Nobre 18 Süper Lig maçında oynayıp 12 gol attı. İlk Galatasaray derbisinde de gol attı. Sezon sonunda Türkiye'deki ilk şampiyonluğunu yaşadı.

2004-05 sezonunda Nobre, 34 lig maçının 33'ünde forma giyme başarısı gösterdi. Eski takım arkadaşı Alex de Souza'nın da takıma katılmasıyla gol sayısını arttırdı. Alex 23 gol, Nobre ise 18 gol kaydetti. Önceki sezon olduğu gibi Kadıköy'de oynanan Galatasaray derbisinde gol atıp, Fenerbahçe'nin maçı 1-0 kazanmasını sağladı. Fenerbahçe sezon sonunda bir kez daha Türkiye şampiyonu oldu. Türkiye Kupası'nda da 5 maç oynayan Nobre 3 gol kaydetti ancak kupayı finalde Galatasaray'a 5-1 yenilerek kaybettiler. Kariyerinde ilk kez Avrupa sahnesine çıkan Nobre UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi. 6 grup maçının 5'inde forma giyen Nobre, Manchester United ve Olympique Lyonnais'a iki gol attı.


Beşiktaş JK
Fenerbahçe'nin 100. yıl kadrosunda düşünülmeyen Nobre, 2006-07 sezonunda kiralanmadı. Nobre 18 Mayıs 2006 tarihinde İstanbul'un bir diğer büyük takımı Beşiktaş'ye transfer oldu. 30 Temmuz 2006'da Galatasaray ile oynanan Süper Kupa finaliyle ilk resmi maçına çıktı. Beşiktaş, Nobre'nin golüyle kupayı tarihinde ilk kez müzesine götürdü.

Nobre, Ağustos 2006'da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul edildi ve ismini Mert Nobre olarak değiştirdi. Sezonun üçüncü haftasında itibaren ligde Türk vatandaşı statüsünde oynadı.

İlk sezonunda ligde 30 maçta forma giydi ve 8 gol kaydedebildi. 28 Ocak 2007'de Manisaspor karşısında Türkiye'deki ilk hat-trick'ini yaptı. Beşiktaş maçı Nobre'nin golleriyle 3-1 kazandı. Beşiktaş'ın lig ikincisi olduğu sezonda takımının Bobô'dan sonra en golcü ismiydi. Öte yandan Türkiye Kupası'nı ise müzeye götürdüler. Nobre, yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşen Beşiktaş'ta iki maçta da oynadı. Uzatmalara giden ikinci maçta attığı kafa golüyle Beşiktaş'ın finale çıkmasını sağladı. Kupa finalinde de 92 dakika forma giydi. Bu kupa, Nobre'nin de ilk Türkiye Kupası oldu. Beşiktaş'ta oynadığı ilk sezonda kariyerinde ilk kez UEFA Kupası'nda forma giydi ve CSKA Sofya'ya bir gol attı.



Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Mert Nobre, 19 Temmuz 2016 tarihinde 3. Lig'de şampiyon olarak TFF 2. Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile anlaşma vardı. Attığı 13 golle takımının en golcü ismi oldu. Grubunu üçüncü bitiren takım, play-off'larda da başarılı bir performans gösterdi ve TFF 1. Lig'e yükseldi.

Millî takım kariyeri
Türk millî takımında da oynamak istediğini dile getiren Nobre'nin Türk vatandaşlığı da 2006 yılında onaylandı. Ancak henüz Türkiye millî futbol takımında forma şansı bulamadı.

#marcio #Gençlerbirliği #MERT NOBRE
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