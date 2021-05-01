Gençlerbirliği ile Galatasaray 98. randevuda

Galatasaray, Süper Lig’de oynayacağı Gençlerbirliği ile ligde 98. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılıların 53’e 23’lük galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig’in 39. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.30’da Eryaman Stadyumu’nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan haftalarda 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyetle aldığı 72 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Başkent ekibi ise 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 19 mağlubiyet sonucunda topladığı 35 puanla 20. sırada yer alıyor.

Zirve takibini sürdüren Galatasaray, lider Beşiktaş’ın 6 puan, ikinci Fenerbahçe’nin de 1 puan gerisinde. Başkent deplasmanından galip ayrılmak isteyen sarı-kırmızılı takım, gelecek hafta evinde oynayacağı Beşiktaş derbisine de moralli gitmek istiyor.

98. randevu

Gençlerbirliği ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 97 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 53 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 23 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 21 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Ligde İstanbul ekibinin 170 golüne, Ankara temsilcisi 101 golle yanıt verdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan maçı Galatasaray 6-0’lık skorla kazandı.

5 maçtır yenilmiyor

Galatasaray ligde son olarak Hatayspor’a mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu maçın ardından oynadığı 5 karşılaşmada yenilmedi ve 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan son iki müsabakasından da sahadan galip ayrıldı. Cimbom son olarak Konyaspor’u evinde 1-0’lık skorla mağlup etti.

Deplasman karnesi

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon deplasmanda 18 karşılaşmaya çıktı. Söz konusu mücadelelerde 12 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Bu maçlarda 29 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 18 gol gördü. Cimbom dış sahada son olarak Antalyaspor ile karşılaştı ve müsabakayı 1-0’lık skorla kazandı.

En az gol yiyen takım

Galatasaray bu sezon ligde oynadığı 36 karşılaşmada kalesinde 33 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca ligde 78 gollü Beşiktaş’ın ardından 68 golle en çok gol kaydeden ikinci takım olarak yer alıyor.

Eksikler

Galatasaray’da Gençlerbirliği maçı öncesinde Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru sakatlığından dolayı olamayacak. Sarı-kırmızılılarda korona virüs testi pozitif çıkan 4 futbolcunun da karantina süreleri devam ediyor. Arda Turan ve Etebo Beşiktaş derbisi öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor. Sakatlığını atlatan ABD’li futbolcu DeAndre Yedlin, Teknik Direktör Fatih Terim’in görev vermesi halinde oynayabilecek.

Halis Özkahya yönetecek

Gençlerbirliği - Galatasaray mücadelesini hakem Halis Özkahya’nın yönetecek. Özkahya’nın yardımcılıklarını İlker Takpak ve İbrahim Bozbey yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak. İstanbul bölgesi hakemi olan Halis Özkahya, Süper Lig’de 265 maç yönetti. Bu maçların 114’ünü ev sahibi, 78’ini ise deplasman takımları kazandı. 73 maç ise berabere sona erdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı da Halis Özkahya yönetmişti.