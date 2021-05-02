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Gençlerbirliği-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Spor 02.05.2021, 12:17 02.05.2021, 12:19
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Gençlerbirliği-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği evinde Galatasaray’ı ağırlayacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Halis Özkahya’nın düdük çalacağı mücadele beIN Sports’tan canlı yayınlanacak.

Kırmızı-siyahlı takım, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 36 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik, 19 mağlubiyet yaşarken, topladığı 35 puanla 20. sırada ve düşme hattında yer alıyor.

Galatasaray ise 36 maç sonunda 22 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı ve topladığı 72 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

MUHTTEMEL 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego Angelo, Arda Kızıldağ, Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen, Robert Piris, Candeias, Giovanni Sio, Bogdan Stancu, Sandro Lima

Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Mostafa Muhammed

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