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Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını kule vinç üzerinde izlediler
GENÇLERBİRLİĞİ İLE FENERBAHÇE’Yİ KARŞI KARŞIYA GETİREN 31. HAFTANIN AÇILIŞ MÜCADELESİNDE ERYAMAN STADI YANINDA BULUNAN ŞANTİYEDE KULE VİNÇ ÜZERİNE ÇIKAN İŞÇİLER MAÇIN İLK YARISINI TAKİP ETTİ.
Spor 07.07.2020, 19:49
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Süper Lig’in 31. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getiren mücadeleyi stadın yanındaki şantiyede çalışan işçiler vinç üzerinden izledi.
Gençlerbirliği ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getiren 31. haftanın açılış mücadelesinde Eryaman Stadı yanında bulunan şantiyede, kule vinç üzerine çıkan işçiler maçın ilk yarısını takip etti.
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