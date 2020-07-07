Son Dakika
Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında ilginç an
ERYAMAN STADI’NDA OYNANA VE GENÇLERBİRLİĞİ İLE FENERBAHÇE’Yİ KARŞI KARŞIYA GETİREN 31. HAFTA MÜCADELESİNDE İLGİNÇ BİR AN YAŞANDI. MAÇIN OYNANDIĞI SIRADA 4. DAKİKADA ZEMİN SULANMASI İÇİN KULLANILAN FISKİYELERİN ANİDEN ÇALIŞMASI SONRASI FUTBOLCULAR KISA SÜRELİ BİR ŞOK YAŞADI. KAZARA ÇALIŞAN SULAMA SİSTEMİ KISA SÜRE İÇERİSİNDE YENİDEN KAPANMASI İLE OYUN DEVAM ETTİ.
Spor 07.07.2020, 18:56
2
Süper Lig’in 31. haftasında Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı oynanırken fıskiyeler bir anda çalıştı.
Eryaman Stadı’nda Gençlerbirliği ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getiren 31. hafta mücadelesinde ilginç bir an yaşandı. Maçın 4. dakikasında zemin sulanması için kullanılan fıskiyelerin aniden çalışması sonrası futbolcular kısa süreli bir şok yaşadı. Kazara çalışan sulama sistemi kısa süre içerisinde yeniden kapanması ile oyun devam etti.
24°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|30
|63
|2. Trabzonspor
|30
|61
|3. Sivasspor
|30
|54
|4. Galatasaray
|30
|52
|5. Beşiktaş
|30
|50
|6. Fenerbahçe
|30
|49
|7. Alanyaspor
|30
|48
|8. Göztepe
|30
|38
|9. Gaziantep FK
|30
|38
|10. Antalyaspor
|30
|37
|11. Kasımpaşa
|30
|36
|12. Gençlerbirliği
|30
|32
|13. Denizlispor
|30
|32
|14. Kayserispor
|30
|31
|15. Konyaspor
|30
|30
|16. Malatyaspor
|30
|29
|17. Çaykur Rizespor
|30
|29
|18. Ankaragücü
|30
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|32
|60
|2. Erzurum BB
|32
|56
|3. Adana Demirspor
|32
|55
|4. Bursaspor
|32
|55
|5. Akhisar Bld.Spor
|32
|54
|6. Fatih Karagümrük
|32
|53
|7. Altay
|32
|51
|8. Ümraniye
|32
|44
|9. Keçiörengücü
|32
|44
|10. Giresunspor
|32
|44
|11. Menemen Belediyespor
|32
|42
|12. İstanbulspor
|32
|37
|13. Balıkesirspor
|32
|35
|14. Altınordu
|32
|33
|15. Boluspor
|32
|30
|16. Osmanlıspor
|32
|27
|17. Adanaspor
|32
|21
|18. Eskişehirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|33
|89
|2. Man City
|33
|66
|3. Leicester City
|33
|58
|4. Chelsea
|33
|57
|5. M. United
|33
|55
|6. Wolverhampton
|33
|52
|7. Arsenal
|33
|49
|8. Sheffield United
|33
|48
|9. Burnley
|33
|46
|10. Tottenham
|32
|45
|11. Everton
|32
|44
|12. Newcastle
|33
|43
|13. Southampton
|33
|43
|14. Crystal Palace
|33
|42
|15. Brighton
|33
|36
|16. West Ham
|33
|31
|17. Watford
|33
|28
|18. Aston Villa
|33
|27
|19. Bournemouth
|33
|27
|20. Norwich City
|33
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|77
|2. Barcelona
|34
|73
|3. Atletico Madrid
|34
|62
|4. Sevilla
|33
|57
|5. Villarreal
|34
|54
|6. Getafe
|34
|53
|7. Real Sociedad
|34
|51
|8. Athletic Bilbao
|34
|48
|9. Valencia
|34
|47
|10. Granada
|34
|47
|11. Osasuna
|34
|45
|12. Levante
|34
|43
|13. Real Valladolid
|34
|39
|14. Real Betis
|34
|38
|15. Deportivo Alaves
|34
|35
|16. Eibar
|33
|35
|17. Celta de Vigo
|34
|35
|18. Mallorca
|34
|29
|19. Leganés
|34
|28
|20. Espanyol
|34
|24
Namaz Vakti 08 Temmuz 2020
|İmsak
|03:35
|Güneş
|05:32
|Öğle
|13:14
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:46
|Yatsı
|22:34