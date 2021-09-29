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Gençler Şenoba’da rafting öğreniyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Rafting Federasyonu tarafından düzenlenen 1. kademe antrenörlük kursu uygulamalı olarak Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediyesi ev sahipliğinde Hezil Çayında gerçekleştiriliyor.

Spor 29.09.2021, 11:19
Gençler Şenoba’da rafting öğreniyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Rafting Federasyonu tarafından düzenlenen 1. kademe antrenörlük kursu uygulamalı olarak Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediyesi ev sahipliğinde Hezil Çayında gerçekleştiriliyor.

Ülkenin farklı şehirlerinden olmak üzere toplamda 40 kursiyer bulunuyor. Şenoba Belediyesi ev sahipliği yaptığı rafting kursu ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Alihan Babat, "Beldemizi doğasıyla, suyuyla hem rafting sporuna hem de doğa gezisine uygun bir coğrafyaya sahip. Beledimizdeki rafting kursuna ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu tür etkinliklerin beldemizde yapılması bizi mutlu ediyor. Bölgemizin gelişmesi açısından önemli projeler bunlar" dedi.

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