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Genç voleybolcu Ege Can Avcıl, Max Potential ailesine katıldı

Türk voleybolunun en yetenekli genç oyuncularından olan Ege Can Avcıl, profesyonel sporculuk gelişimi için Türkiye’nin İlk Sporcu Kuluçka Merkezi’nden destek alacak.

Spor 17.02.2022, 13:46
Genç voleybolcu Ege Can Avcıl, Max Potential ailesine katıldı

Türk voleybolunun en yetenekli genç oyuncularından olan Ege Can Avcıl, profesyonel sporculuk gelişimi için Türkiye’nin İlk Sporcu Kuluçka Merkezi’nden destek alacak.

Sporcuları kendi potansiyellerinin zirvesine çıkarmak ve orada uzun süre performans göstermelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen sporcu gelişim yatırımı Max Potential, 2001 doğumlu genç voleybolcu Ege Can Avcıl ile iş birliğine imza attı. Kuluçka Merkezi, genç voleybolcuyu Branş Direktörü Gökhan Edman başta olmak üzere alanlarında deneyimli uzmanlar ile buluşturacak ve kariyer yürüyüşüne destek verecek. Böylece Ege Can Avcıl, dünyadaki rakipleriyle aynı hatta daha iyi imkanlarla rekabet etme fırsatı bulacak.

Max Potential kurucularından Gökhan Taşdıvar, Ege Can Avcıl ile hayata geçirdikleri iş birliği hakkında, "Ege Can Avcıl’ın başarı yürüyüşüne destek olma fırsatı karşımıza çıktığında hiç şüphe etmedik. Çok değerli bir spor insanı ve branş direktörümüz Gökhan Edman’ın yönetiminde Ege Can’la ilgili detaylı araştırmalar yaptıktan sonra onun ne kadar yüksek potansiyelli ve iyi yetişmiş bir sporcu olduğunu görünce fazlasıyla heyecanlandık. Ege Can’ın sınırlarını kaldırması ve yükseklere doğru ilerlemesi için hem saha içinde hem de saha dışında standartlaşan bir hizmet veren-hizmet alan ilişkisinden çok daha farklı bir düzlemde, konusunda uzmanlardan oluşan, ona özel bir takım kurup gerekli tüm imkanları sunacağız. Ege Can Avcıl’la başladığımız sporcu iş birliklerimize önümüzdeki dönemde hem voleybol hem de diğer branşlardaki sporcularla devam edeceğiz" dedi.

"Ege Can ile çalışmak çok keyifli olacak"

Sporcu Kuluçka Merkezi Voleybol Branş Direktörü Gökhan Edman ise, Ege Can Avcıl’a destek verme planlarını şu şekilde özetledi:

"Profesyonel kariyerinin başlangıcında olan bir genç sporcunun tüm kariyerini en yüksek verimle sürdürmesi amacıyla burada olmak heyecan verici. Voleybol branşındaki ilk takım arkadaşımız olan Ege Can ile çalışmak keyifli olacak. Kendisindeki gelişimi, değişimi ve potansiyelinin en yükseğine çıkışını birlikte yaşamak için heyecanlıyım."

"Özellikle kariyer gelişimimin Avrupa standartlarında olması noktasında bana destek olacaklardır"

Başarılı voleybolcu Ege Can Avcıl da Max Potential’ın karşısına çıkmasını bir fırsat olarak gördüğünü belirterek, "Kendi planlarımı, aklımdan geçenleri gerçekleştirebilmek adına bana büyük yardımlarda bulunabileceklerine inanıyorum. Böyle bir fırsatın karşıma çıkmasından dolayı çok mutluyum. Beni en çok kendilerine çeken nokta ise kariyerimin bu zamana kadarki diliminde karşıma çıkan sorunlarla ilgili yaklaşımlarıydı. Önerdikleri çözümler, benim de zihnimde olan planlardı. Hedeflerimizin bire bir uyuştuğuna inanıyorum. Özellikle kariyer gelişimimin Avrupa standartlarında olması noktasında bana destek olacaklardır" diye konuştu.

Avcıl, U18 Milli Takımı’nın da formasını terletti

2001 yılında Bartın’da dünyaya gelen Ege Can Avcıl, 14 yaşında voleybola başladı ve bir yıl sonra Ziraat Bankası Spor Kulübü’nde oynadı. Yıldız B Takımı Türkiye ikinciliği, Yıldız A Takım ile de Türkiye şampiyonluğu mutluluğunu yaşayan Ege Can Avcıl, 2020 yılında kulübüyle profesyonel sözleşme imzaladı. 2021-2022 sezonunda kiralık statüde Sorgun Belediyespor formasını giyen Avcıl, U18 Milli Takımı’nın sporcusu olarak Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde de mücadele etmişti.

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