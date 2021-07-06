Genç sporcu Sırbistan vizesini aldı

Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcularından Emre Çiftçi, Kütahya’da düzenlenen Spor Toto Türkiye U18 Şampiyonası’nda çekiç atma kategorisinde birinci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından Kütahya’da düzenlenen Spor Toto Türkiye U18 Şampiyonası’na, Osmangazi Belediyespor’un başarılı atleti damga vurdu. Binlerce sporcunun boy gösterdiği turnuvada Emre Çiftçi, çekiç atma kategorisinde 66.82 derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Bunun yanı sıra Çiftçi, gelecek ay Sırbistan’da gerçekleşecek Balkan U18 Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, alt yapının meyvelerini almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek sporcu ve antrenörünü tebrik etti.