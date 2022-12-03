Genç atletlerin kıyasıya mücadelesi: 252 sporcu ter döktü

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde düzenlenen Bölgesel İl İlçe Karmaları Kros Ligi 1. Kademe Bölge Yarışmaları’nda 252 genç sporcu ter döktü.

Türkiye Atletizm Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programı çerçevesinde düzenlenen Bölgesel İl İlçe Karmaları Kros Ligi 1. Kademe Bölge Yarışmaları, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde düzenlendi. Tosya Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışlara Konya, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Sivas, Kırıkkale, Kayseri, Yozgat, Tokat, Erzincan, Ankara, Kastamonu Karabük, Bartın, Zonguldak, Düzce, Bolu, Çankırı, Sakarya, Eskişehir, Bilecik illerinden 252 genç sporcu katıldı.

Tosya ilçesine bağlı Sapaca köyünde belirlenen 1,5 kilometrelik kros parkurunda başlayan müsabakalarda U14, U16, U18 kategorilerinde kız ve erkek sporcular 1,5 kilometre, 2 kilometre 2,5 kilometre ve 3 kilometrelik parkurlarda yarıştı. Kategorilerinde ilk 5’e giren takımlar ve sporcular 17 Aralık tarihinde Sakarya’da yapılacak final müsabakalarında takım halinde kategorilerinde Türkiye şampiyonu olmak için yarışacak.

Bölgesel İl İlçe Karmaları Kros Ligi Yarışmalarını Tosya Kaymakamı Suat Hatam, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve Atletizm Milli Takım Antrenörü Abdullah Yılmaz, Altınok Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Recep Urkuş ve vatandaşlar takip etti. Yarışmaların startını Tosya Kaymakamı Suat Hatam verdi.