Geliri depremzedelere bağışlanacak Kocaelispor - Sakaryaspor maçının tarihi belli oldu

Tüm gelirin depremzedelere bağışlanması adına planlanan Kocaelispor-Sakaryaspor maçının tarihi belli oldu. Müsabaka, 22 Şubat Çarşamba günü 19.30’da başlayacak.

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor ile TFF 1. Lig ekibi Sakaryaspor arasında, tüm gelirinin depremzedelere bağışlanmak üzere oynanacak hazırlık maçının tarihi belli oldu. Karşılaşma 22 Şubat Çarşamba günü Kocaeli Stadyumu’nda saat 19.30’da oynanacak.