Geleneksel “Mini Tigers Voleybol Şenliği” düzenlendi

Kurulduğu günden bu yana her yaştan kız çocuğunun spora adım atmasına olanak sağlayan, Türkiye’yi ve Türk voleybolunu tüm dünyada gururla temsil eden voleybolcular yetiştiren Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün geleneksel “Mini Tigers Voleybol Şenliği” bir kez daha düzenlendi.

Eczacıbaşı Spor Salonu’nda gerçekleşen şenlik, yüzlerce minik voleybolseverin katılımıyla voleybol festivaline dönüştü. Minik sporcuların yanı sıra velilerin de katılım sağladığı şenlikte gün boyunca çocuklar voleybolun tadını çıkardı. 2011-2015 doğumlu 150 voleybolcu Eczacıbaşı altyapısında forma giyen ablalarıyla beraber birbirleriyle mücadele ettiler. Maçların ardından ise Mini Tigerlar sertifika ve madalyalarına kavuştular. Madalya töreninin ardından, Eczacıbaşı’nın gelecek nesli Mini Tigerlar bir yandan maç yaparken bir yandan da aileleriyle birlikte festival coşkusu yaşadılar.