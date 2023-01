Gedson Fernandes: “Şampiyonluk yarışını hiçbir zaman bırakmadık”

Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Gedson Fernandes, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, bu sene kötü zamanlar geçirdiklerini ama çalışmaya devam ettiklerini belirterek, “Şampiyonluk yarışını hiçbir zaman bırakmadık” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında konuk ettiği Alanyaspor’u 3-0’lık skor ile mağlup eden Beşiktaş’ta Gedson Fernandes, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Saha içerisinde hangi bölgede oynadığından çok sergilediği performansın önemli olduğunu dile getiren Gedson, “İyi bir maç çıkardık. Takım olarak özgüvenimizi her maç daha da çok yükseltiyoruz. Şimdi artık maç maç devam etme zamanı. Galibiyetlere ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz. Takım olarak hocamızın direktiflerini yerine getiriyoruz. Her idmanda ve her maçta tüm arkadaşlarım elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Hedeflerimiz var. Çok önemli hedeflerimiz var. Bu hedefler doğrultusunda her zaman çalışmaya devam edeceğiz. Benim hedefim tabii ki her zaman olduğu gibi takımıma yardımcı olmaya çalışmak. Atılan goller, asistler her zaman önemli olmaya biliyor. Elimden geldiğince takım için en iyisini vermek ve takımın önemli bir parçası olmak için çabalamaya devam edeceğim. Kişisel performansımdan memnun olduğumu söyleyebilirim” diye konuştu.

“Sahada her şeyimizi verdiğimiz zaman işlerin doğru gitmesi kaçınılmaz oluyor”

Fiziksel ve mental olarak kendisini oldukça iyi hissettiğini söyleyen Gedson Fernandes, “Hocamız nerede görev verirse bizim için en iyi pozisyon orasıdır. O yüzden pozisyonlara, hangi alanda oynadığıma çok takılmıyorum. Her zaman en iyisini vermeye devam edeceğim. Fiziksel ve mental olarak iyi hazırlanabilmek en büyük anahtarı aslında. Bazen 90 dakika bazen de 120 dakika maç oynayabiliyoruz. Fiziksel olarak sahada takımımız için her şeyimizi verdiğimiz zaman işlerin doğru gitmesi kaçınılmaz oluyor. Kendi adıma, takımım adına iyi çalıştımı bildiğim için mutluyum” ifadelerini kullandı.

“Mücadelemiz her zaman olduğu gibi devam edecek”

Şampiyonluk yarışı ile ilgili soruyu da yanıtlayan Gedson Fernandes, şampiyonluktan hiçbir zaman vazgeçmediklerini belirterek, “Bu sene şampiyonluk yarışını hiç bırakmadık aslında. Kötü dönemlerimiz de oldu herkesin bildiği gibi ama her zaman kazanmak için sahaya çıktık. Bu mücadelemiz devam edecek. Tabii ki bizler şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Bunun için her maçı kazanmak için sahaya çıkmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Çok çalışmak zorunda olduğumuzu da biliyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.