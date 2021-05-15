Geçmişten günümüze son dakika zaferleri

Süper Lig'de şampiyonluğun son haftaya kaldığı sezonlarda en çok Galatasaray'ın yüzü güldü. Sarı-Kırmızılılar, final haftalarını diğer rakiplerine göre daha başarılı geçiriyor.

İşte geçmişten günümüze son hafta şampiyonlukları:

BİR PUANLA ŞAMPİYON FENER

Süper Lig'in 1963-1964 sezonunda Fenerbahçe son maçta Galatasaray ile 0-0 kalarak, Beşiktaş'ın 1 puan önünde ligi şampiyon olarak tamamladı. 1959'da başlayan Süper Lig'de ilk son hafta şampiyonu Fenerbahçe oldu.

METİN OKTAY'IN İKİNCİ ŞAMPİYONLUĞU

1968-69 sezonuna gelindiğinde Galatasaray son haftaya rakibi Eskişehirspor'un 1 puan önünde girdi. Sarı-Kırmızılılar son hafta Şekerspor'u 2-1 yenerken, Eskişehirspor, Mersin İdmanyurdu'na 2-0 yenildi. Metin Oktay, Galatasaray ve futbol kariyerine şampiyonlukla son verdi.

7-1'LİK GALİBİYETLE GELEN ŞAMPİYONLUK

1970-71'de Galatasaray ligde son haftaya rakibi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde girdi. Sarı-Kırmızılılar, Türk Telekom'u 7-1 yenerek 1 puan farkla şampiyon oldu.

BERABERLİK KARTAL'A YETTİ

1981-82'ye gelindiğinde son 3 haftaya Beşiktaş ve Trabzonspor 39 puanla girdi. Beşiktaş 3 maçta 2 galibiyet bir beraberlikle Trabzonspor'un 1 puan önünde şampiyonluğa ulaştı. Siyah-Beyazlılar'da Rıza Çalımbay ve Samet Aybaba dikkat çeken isimler.

AVERAJLA ŞAMPİYON

1984-85 Fenerbahçe, 1984-85 sezonuna da diğer sezonlarda olduğu gibi şampiyonluk parolasıyla başladı. Beşiktaş ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren sarı-lacivertliler, nefes kesen yarış sonunda averajla şampiyonluk ipini göğüsledi.

KARTAL AYNISINA İZİN VERMEDİ

Beşiktaş, önceki sezon şampiyonluğu averajla ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaybetmişti. Siyah-Beyazlılar, 1985-1986'da aynısının yaşanmasını engelledi. Kartal, 56 puanlı Galatasaray'ı averajla geçerek şampiyonluğa ulaştı.

14 YIL SONRA GELEN ŞAMPİYONLUK

?Galatasaray ligde 14 yıl şampiyon olamamıştı. Sarı-Kırmızılılar ligde ezeli rakibi Beşiktaş ile şampiyonluk için yarışıyordu. Galatasaray son haftaya takipçisi Beşiktaş'ın 1 puan önünde girdi. Sarı-Kırmızılılar kazanması halinde şampiyon olacaktı. Son maçta Galatasaray, Eskişehirspor'u 2-1 yenerek 1986-87'de kupaya uzandı.

MEŞHUR 8-0'LIK SEZON

1992-93'te Galatasaray ve Beşiktaş son haftaya63 puanla girdi. Sarı-Kırmızılılar 45, Siyah-Beyazlılar ile 42 averaja sahipti. Beşiktaş son maçta Gençlerbirliği'ni 3-1, Galatasaray Ankaragücü'nü 8-0 yendi ve averajla şampiyonluğu göğüsledi.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ

Önceki sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, 1993-94 sezonunu da şampiyon olarak tamamladı. Sarı-Kırmızılılar, son maçtan önce yenilse de son maça Fenerbahçe'nin 1 puan önünde girdi. Ligin son maçında Galatasaray, Bursaspsor'u 2-0 yenerek 1 puan farkla şampiyon apoletini tekrar taktı.

BU KEZ FENER ALDI

Fenerbahçe, 1995-96 sezonunun son haftasına takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde girdi. Sarı-Lacivertliler, deplasmanda Vanspor'u 3-0 yenerek ligi zirvede bitirdi.

EN BÜYÜK DRAMLARDAN BİRİ 2005-06

2005-06'da Fenerbahçe son haftaya averajla Galatasaray'ın önünde girdi. Galatasaray son maçta Kayserispor'u 3-0 yendi ve Denizlispor-Fenerbahçe maçının sonuçlanmasını bekledi. 16 dakika uzatma verilen maçta Fenerbahçe rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluğu rakibine kaptırdı.

BURSA SÜRPRİZİ

2009-10 sezonunda Fenerbahçe tarihinde ikinci kez son haftaya lider girdiği sezonda şampiyonluğu rakiplerine kaptırdı. Sarı-Lacivertliler sahasında Trabzonspor ile 1-1 kalırken, Bursaspor sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yendi ve tarihinde ilk kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

TRABZON'A KAPTIRMADI

2010-11 sezonu Fenerbahçe ve Trabzonspor'un şampiyonluk yarışı ile geçti. İki takım son haftaya 79 puanla girdi. Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'u 4-3 yenerken Trabzonspor'da deplasmanda Karabükspor'u 4-0'la geçti. Averaj avantajına sahip olan Fenerbahçe sezonu şampiyon tamamladı.

KADIKÖY'DE TARİHİ ŞAMPİYONLUK

2011-2012 sezonuna gelindiğinde Süper Lig'de yeni formata geçildi. Normal sezonun ardından ilk 4'teki takımlar için play-off sistemi getirildi ve puanlar yarıya indirildi. Son maçta lider Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılaştı ve 0-0 biten maçın ardından şampiyonluğa ulaştı.(HABERLER.COM)