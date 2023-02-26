Gebzespor ve Kocaelispor, depremzedeler için karşı karşıya geldi

Gebze’de depremzedeler yararına oynanan maçta Gebzespor ile Kocaelispor 3-3 berabere kaldı. Kocaelispor taraftarları yönetime protesto etmek amacıyla ikinci yarının başında stadyumdan ayrıldı.

Gebzespor ve Kocaelispor, gelirleri depremzedeler yararına düzenlenen dostluk maçında karşı karşıya geldi. Gebze Alaettin Kurt Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi hakem Ömer Kocabey yönetti. Karşılaşmanın 10. dakikasında ev sahibi Gebzespor, Emre Aktaş’ın golüyle 1-0 öne geçti. 15. dakikada ise Kocaelispor, Mertan Caner Öztürk ile skoru eşitledi. 35. dakikada İlyas Kubilay Yavuz, meşin yuvarlağı ağlara göndererek Kocaelispor’u 2-1 öne geçirdi. Müsabakada ilk yarı bu skorla tamamlanırken, 56. dakikada Kerem Az’ın golüyle skor 2-2’ye geldi. 75. dakikada Tamer Öztürk’ün golüyle ev sahibi Gebzespor, bir kez daha avantajlı duruma geçti. Dakikalar 79’u gösterdiğinde ise Hazarhan Karaca’nın golüyle Kocaelispor, bir kez daha beraberliği yakalayarak skoru 3-3 yaptı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca maç 3-3 berabere bitti.

Depremden etkilenen illerin plaka kodlarının geçtiği dakikalarda yapılan anonslara tribünler ’Burada’ diyerek karşılık verdi.

Yönetimi protesto etmek için stadı terk ettiler

Öte yandan Kocaelispor taraftarları ilk yarıyı 2-1 önde bitirmesine rağmen ikinci yarı maça çıkmadı. Yönetimi protesto etmek amacıyla stadı terk eden taraftarlar, ’Hodri Meydan büyüktür büyük kalacak’ sloganları attı.