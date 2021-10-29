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Gaziosmanpaşa’da Cumhuriyet koşusu coşkusu

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Koşusu’nda 800 spor tutkunu ter döktü. Yarışmada dereceye girenlere altın ve madalya ile toplam 20 bin TL para ödülü verilirken, genci yaşlısıyla her yaştan kişinin katıldığı Cumhuriyet koşusunda oluşan renkli görüntüler drone ile havadan görüntülendi.

Spor 29.10.2021, 14:04
Gaziosmanpaşa’da Cumhuriyet koşusu coşkusu

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Koşusu’nda 800 spor tutkunu ter döktü. Yarışmada dereceye girenlere altın ve madalya ile toplam 20 bin TL para ödülü verilirken, genci yaşlısıyla her yaştan kişinin katıldığı Cumhuriyet koşusunda oluşan renkli görüntüler drone ile havadan görüntülendi.

Gaziosmanpaşa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında ‘Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Koşusu’ düzenlendi. Bu yıl ilki düzenlenen koşuya miniğinden büyüğüne 800 spor tutkunu katıldı. Miniklerde bin metre, küçüklerde 2 bin metre büyüklerde 6 bin metre ve büyükler 6 bin metre paten kategorilerinde yarışan sporcular dereceye girebilmek için ter döktü. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın da katıldığı yarışmada dereceye girenlere altın ödülü ile madalya ve kupa olmak üzere ile toplam 20 bin TL para ödülü takdim edildi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Bugün Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle ilçemizde ilk kez gerçekleştirdiğimiz ve sorunsuz bir şekilde başarı ile tamamlanan koşudaki ödüller takdim ettik. Miniklerde, orta yaşlarda ve büyüklerde, kızlarda ve erkeklerde ayrı ayrı kategorilerde yapılan bu yarışlara büyük bir ilgi ve alaka vardı. Özellikle milli sporcularımızın diğer sporculara örnek olması onları heyecanlı bir şekilde koşuya teşvik etti ve tam tersine onlar ödül aldı. Bu da gösteriyor ki sporla ilgi ve alaka gösteren gençlerimizin yeteneklerini keşfetmek, onları öne çıkarmak onları bu ülkeye en iyi şekilde temsil edecek yetiştirmek lazım. Bugün burada Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yılı münasebetiyle Cumhuriyet koşusu adı altında yaptığımız bu koşu bize onu gösterdi” dedi.

Öte yandan Cumhuriyet coşkusunda oluşan renkli görüntüler drone ile havadan görüntülendi.

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