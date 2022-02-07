banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Soğuk hava sebzeleri yaktı, fiyatlar yüzde 50 arttı!
Soğuk hava sebzeleri yaktı, fiyatlar yüzde 50 arttı!
Dünyada petrol fiyatları tırmanışa geçti!
Dünyada petrol fiyatları tırmanışa geçti!
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
İstanbul’da ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı!
İstanbul’da ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı!

Gaziantep’in futbol tarihini anlatan sergi açıldı

Gaziantep’te, "Futbol Nostalji, Geçmişten Günümüze Futbol" konulu fotoğraf sergisi yoğun katılımla ziyarete açıldı. 1929 yılından bugüne Gaziantep’in futbol tarihi anlatan serginin 11 Şubat 2022 tarihine kadar ziyarete açık olacağı öğrenildi.

Spor 07.02.2022, 13:07
Gaziantep’in futbol tarihini anlatan sergi açıldı

Gaziantep’te, "Futbol Nostalji, Geçmişten Günümüze Futbol" konulu fotoğraf sergisi yoğun katılımla ziyarete açıldı. 1929 yılından bugüne Gaziantep’in futbol tarihi anlatan serginin 11 Şubat 2022 tarihine kadar ziyarete açık olacağı öğrenildi.

Gaziantep’te, kentteki futbol tarihine damga vurmuş isimler ile takımların resmedildiği "Futbol Nostalji, Geçmişten Günümüze Futbol" sergisi yapılan kurdele kesimi ile futbolseverlerin ziyaretine açıldı. Sergi, Gaziantep Telgraf Gazetesi muhabirleri Okan Çelik ve Cahit Öztürk’ün girişimleriyle Sanko Park Alışveriş Merkezi’nde düzenlendi.

Sergide 1929 yılından bugüne Gaziantep’in futbol tarihi anlatılıyor

Sergi açılışında açıklamalarda bulunan ve serginin hazırlayıcılarından olan gazeteci Okan Çelik, "Sergimiz Gaziantep’teki 1929 yılından bugünlere olan futbol tarihini anlatıyor. Çok kapsamlı ve emek isteyen bir sergi. Biz bu sergi ile Gaziantep’in futbol tarihini ve futbolun bu günlere gelmesinde emeği olan insanların gün yüzüne çıkmasını istedik. Bu sergi ile Gaziantepliler, kentteki futbol tarihini görsün, bilsin ve öğrensin istedik. Sergi açılışımıza gelen herkese teşekkür ediyoruz. Sergimiz dört gün boyunca açık olacak, sporseverleri sergimize bekliyoruz" dedi.

"Gaziantep’in futbol tarihini gözler önüne sermek istedik"

Serginin hazırlayıcılarından gazeteci Cahit Öztürk ise, "Sergimiz çok güzel bir açılışla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Gaziantep protokolü yoğun ilgi gösterdi sergimize. Açılışımıza katılan herkese gerçekten teşekkür ediyoruz. Bu sergi ile Gaziantep’in futbol tarihi gözler önüne serilmiş olacak ve ziyaretçiler futbol nostalji yolculuğu yaşayacak. İnsanlar bu sergi ile futbol dünyasının zaman tüneline girecek. Hazırlık sürecimiz biraz yorucu oldu ama bu açılış ortamını görünce bütün yorgunluğumuz ortadan kalktı" diye konuştu.

Sergi açılışına MHP İl Başkanı Cahit Çıkmaz, Basın İlan Kurumu Gaziantep Şube Müdürü Haşim Poyraz, CHP Milletvekili İrfan Kaplan, İYİ Parti Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak, CHP İl Başkanı Neşet Uçar, Avukat Ulaş Saygıdar ve basın mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışı yapılan "Futbol Nostalji, Geçmişten Günümüze Futbol" konulu fotoğraf sergisinin 11 Şubat 2022 tarihine kadar ziyaretçilere açık olacağı belirtildi.

Yorumlar (0)
11°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Tuzlaspor 21 27
11. Keçiörengücü 22 27
12. Menemen Belediyespor 22 26
13. Gençlerbirliği 22 26
14. Boluspor 19 24
15. Kocaelispor 21 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Watford 21 15
19. Newcastle 21 15
20. Burnley 19 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 22 31
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 22 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11