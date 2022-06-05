Gaziantep Polisgücü final grubuna yükseldi

Danimarka’da devam eden Avrupa Erkekler Açık Alan Hokey Şampiyonası’nda Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı, Hırvatistan’ın Concordia 1906 ekibini 5-2’lik skorla mağlup ederek final grubuna yükseldi.

Avrupa Erkekler Açık Alan Hokey Şampiyonası’nda Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı, Hırvatistan’ın Concordia 1906 Kulübü’nü 5-2’lik skorla mağlup ederek adını final gurubuna yazdırdı. Danimarka’ya giderken 4 as oyuncusu vize engeline takılan Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı, Danimarka’da karşılaştığı bütün zorluklara rağmen sahada rakiplerine ödün vermiyor.

Sonucu değerlendiren Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan, sporcularıyla gurur duyduğunu ifade ederek, "Türkiye’nin Avrupa’daki gururu olan takımımız bugün Danimarka’daki üçüncü karşılaşmasında da farklı skorla maçı kazanarak adını final gurubuna yazdırdı. Sporcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyoruz. Avrupa Şampiyonaları’nda tek hedefimiz ülkemizin adını duyurmak. Bunu da başardığımıza inanıyorum" dedi.