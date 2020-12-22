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Gaziantep FK’nın bileği bükülemiyor

Süper Lig’de son haftalardaki performansıyla öne çıkan takımların başında gelen Gaziantep FK, 22 maç üst üste gol atma başarısı ve 11 maçtır yenilmeme istatistiğiyle dikkat çekiyor. Gaziantep ekibinin öne çıkan bir başka özelliği ise yaklaşık bir yıldır sahasında maç kaybetmemesi.

Spor 22.12.2020, 13:15
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Gaziantep FK’nın bileği bükülemiyor

Süper Lig’de son haftalardaki performansıyla öne çıkan takımların başında gelen Gaziantep FK, 22 maç üst üste gol atma başarısı ve 11 maçtır yenilmeme istatistiğiyle dikkat çekiyor. Gaziantep ekibinin öne çıkan bir başka özelliği ise yaklaşık bir yıldır sahasında maç kaybetmemesi.

Süper Lig’de ikinci sezonunu geçiren ve geçtiğimiz yıl Rumen teknik adam Marius Sumudica yönetiminde ligi sekizinci sırada tamamlayan Gaziantep FK, 2020-2021 sezonun ilk 13 haftalık diliminde öne çıkan takımların başında geliyor. 13 haftalık periyotta sadece ilk hafta karşılaştığı Galatasaray’a mağlup olan Gaziantep FK, ligin en az mağlup olan takımı konumunda bulunuyor. Galatasaray maçının ardından oynadığı 11 maçta 5 galibiyet ve 6 beraberlik alan kırmızı-siyahlı ekip, topladığı 21 puanla beşinci sırada bulunuyor. Geriye kalan haftalarda rakip kalelere 20 gol göndererek en çok gol atan takımlar arasında yer alan Gaziantep ekibi, kalesinde ise 15 gol gördü.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor’a geçit vermedi

Süper Lig’in 2019-2020 sezonunun başarılı takımları arasında yer alan Gaziantep FK, 2020-2021 sezonunda da yükselişini sürdürdü. Lige deplasmandaki 3-1’lik Galatasaray mağlubiyetiyle başlayan Gaziantep ekibi, 2. haftada ise evinde oynadığı Karagümrük maçını son dakikada yediği golle 2-2 bitirerek bir puana razı oldu. Sonraki karşılaşmada Göztepe deplasmanından 2-2’lik beraberlikle dönen kırmızı-siyahlılar, 4. haftada konuk ettiği Trabzonspor ile de 1-1 berabere kaldı. Sumudica’nın öğrencileri, 5. haftada da Antalyaspor ile 1-1 berabere kalırken, 6. haftada konuk ettiği Konyaspor’u 1-0 mağlup ederek hem beraberlik serisini bitirdi hem de ilk galibiyet sevincini yaşadı. Gençlerbirliği deplasmanından 1-1’lik skorla dönen Gaziantep, 8. haftada Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş’ı 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından zorlu Denizlispor maçını 1-0 kazanarak 3 puan çıkaran Gaziantep FK, 10. haftada ise yine son dakikalarda yediği golle Yeni Malatyaspor’la 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı. Süper Lig’in 11. haftasını BAY geçen Gaziantep FK, 12. haftada konuk olduğu Başakşehir’i 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Sumudica’nın takımı, son olarak geride kalan haftada ağırladığı Fenerbahçe’yi ise 3-1 mağlup ederek hem ligdeki 5. galibiyetini aldı hem de puanını 21’e çıkarak iyi gidişatını sürdürdü.

Kupada da son 16 turuna kaldı

Bu süreçte Ziraat Türkiye Kupası’nda da iki eleme maçı oynayan Gaziantep FK, önce 4. turda Serik Belediyespor’u 3-0’la geçti, sonrasında da 5. turda Kocaelispor’u 3-2 mağlup ederek son 16 turuna kaldı. Gaziantep temsilcisi, gelecek turda ise Konyaspor ile eşleşti.

22 maçtır gol atıyor

Gaziantep FK’nın ligde en dikkat çeken istatistiği ise son 22 maçın tamamında rakip ağları sarsması. Ligde son olarak 2019-2020 sezonun 26. haftasında deplasmanda oynadığı Alanyaspor maçından 1-0 mağlup ayrılan Gaziantep ekibi, o müsabakanın ardından ligde ve kupada oynadığı 22 resmi maçın tamamında rakip ağları sarsma başarısı göstererek bu konuda rakipsiz olarak zirvede yer aldı.

Yaklaşık bir yıldır sahasında yenilmiyor

Gaziantep FK’nın öne çıkan bir başka istatistiği ise yaklaşık bir yıldır sahasında maç kaybetmeme olarak öne çıkıyor. Gaziantep FK, son olarak 2019-2020 sezonun 18. haftasında 18 Ocak 2020 tarihinde konuk ettiği Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup olmuştu. Sumudica’nın takımı, söz konusu karşılaşmadan sonra sahasında oynadığı 13 lig ve 2 kupa maçında 8 galibiyet ve 7 beraberlik aldı. Bu maçlarda kırmızı-siyahlılar rakip kalelere 33 gol gönderirken, kalesinde ise sadece 16 gol gördü.
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Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 13 26
2. Galatasaray 12 23
3. Fenerbahçe 13 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Gaziantep FK 12 21
6. Hatayspor 12 21
7. Karagümrük 13 20
8. Malatyaspor 12 19
9. Göztepe 13 18
10. Kasımpaşa 13 18
11. Trabzonspor 13 17
12. Antalyaspor 13 17
13. Konyaspor 12 15
14. Başakşehir 12 15
15. Rizespor 12 15
16. Sivasspor 12 14
17. Gençlerbirliği 12 12
18. Kayserispor 12 10
19. Ankaragücü 12 9
20. Denizlispor 12 9
21. Erzurumspor 13 9
Takımlar O P
1. Giresunspor 15 29
2. Ankara Keçiörengücü 15 27
3. Samsunspor 15 27
4. Tuzlaspor 14 27
5. Altınordu 15 27
6. Altay 14 26
7. Adana Demirspor 14 25
8. İstanbulspor 13 22
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Ümraniye 15 17
12. Menemen Belediyespor 14 15
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 14 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 11 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 14 27
3. M. United 13 26
4. Everton 14 26
5. Tottenham 14 25
6. Southampton 14 24
7. Man City 13 23
8. Chelsea 13 22
9. Aston Villa 12 22
10. West Ham 13 21
11. Wolverhampton 14 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 14 17
15. Arsenal 14 14
16. Burnley 13 13
17. Brighton 14 12
18. Fulham 14 10
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 12 29
2. Real Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 26
4. Villarreal 14 25
5. Barcelona 13 21
6. Granada 13 21
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8. Celta de Vigo 14 19
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