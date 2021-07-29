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Gaziantep FK’da Maxim 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Gaziantep FK, Alexandru Maxim’in sağ ayak 3. parmağında çatlak olduğunu ve 2 hafta kadar sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Spor 29.07.2021, 15:21
Gaziantep FK’da Maxim 2 hafta sahalardan uzak kalacak
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Gaziantep FK, Alexandru Maxim’in sağ ayak 3. parmağında çatlak olduğunu ve 2 hafta kadar sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Gaziantep temsilcisinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın başarılı futbolcularından Alexandru Maxim, geçtiğimiz gün oynanan Dynamo Kiev karşılaşmasında talihsiz bir sakatlık geçirmiştir.

Sağlık ekibimizce yapılan muayene ve detaylı tetkiklerin ardından futbolcumuzun sağ ayak üçüncü parmağında çatlak tespit edilmiş olup tahmini iki hafta forma giyemeyecektir.

Alexandru Maxim’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" denildi.
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