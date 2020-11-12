banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Arsenal'in yeni Mesut Özil'i: Yusuf Yazıcı!
Arsenal'in yeni Mesut Özil'i: Yusuf Yazıcı!
Gram altın 474 lira seviyelerinde
Gram altın 474 lira seviyelerinde
IMF Başkanından Biden ve Harris'e mektup
IMF Başkanından Biden ve Harris'e mektup
Kamu-Sen'e göre 4 kişilik ailenin geçim sınırı 7 bin 625 TL
Kamu-Sen'e göre 4 kişilik ailenin geçim sınırı 7 bin 625 TL

Gaziantep FK’da iki pozitif vaka!

GAZİANTEP FK'DA RUTİN OLARAK YAPILAN KORONA VİRÜS TESTLERİNDE BİR FUTBOLCU VE BİR PERSONELİN SONUCUNUN POZİTİF OLDUĞU AÇIKLANDI.

Spor 12.11.2020, 14:11
3
Gaziantep FK’da iki pozitif vaka!

Gaziantep FK’da rutin olarak yapılan korona virüs testlerinde bir futbolcu ve bir personelin sonucunun pozitif olduğu açıklandı.

Süper Lig ekiplerinde korona virüs vakası görülen takımlara Gaziantep FK da eklendi. Gaziantep ekibinde rutin olarak yapılan testlerin sonuncusunda, bir futbolcu ve bir personelde korona virüs tespit edildiği açıklandı. Sonuçları pozitif çıkan futbolcu ve personelin izolasyon ve tedavi sürecinin ise başlatıldığı öğrenildi.

Konu ile ilgili Gaziantep FK’dan yapılan açıklamada, "Futbol takımımıza yapılan rutin Covid-19 testinde, bir futbolcumuzun ve bir personelimizin test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcu ve personelimizin izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.
Yorumlar (0)
banner417
17°
parçalı az bulutlu
banner378