banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Altın fiyatlarında son durum!
Altın fiyatlarında son durum!
İnşaat sektörü zor günler geçiriyor
İnşaat sektörü zor günler geçiriyor
Türk sinema tarihinin ilk uzay filmi; Turist Ömer Uzay Yolunda
Türk sinema tarihinin ilk uzay filmi; Turist Ömer Uzay Yolunda
Çökertilen jigolo çetesi günlük 1 milyon lira ciro yapmış...
Çökertilen jigolo çetesi günlük 1 milyon lira ciro yapmış...

Gaziantep FK’da hedef Trabzonspor’u mağlup etmek

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, hafta sonu oynayacakları Trabzonspor maçında galibiyet hedeflediklerini açıkladı. Büyükekşi, Göztepe maçında ligin en anlamlı galibiyetini aldıklarını da belirterek, kadrolarında bulunan bazı yerli futbolcuların milli takım formasını hak ettiğini söyledi.

Spor 10.02.2021, 15:20
2
Gaziantep FK’da hedef Trabzonspor’u mağlup etmek

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, hafta sonu oynayacakları Trabzonspor maçında galibiyet hedeflediklerini açıkladı. Büyükekşi, Göztepe maçında ligin en anlamlı galibiyetini aldıklarını da belirterek, kadrolarında bulunan bazı yerli futbolcuların milli takım formasını hak ettiğini söyledi.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulüp internet sitesi üzerinden gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Göztepe karşısında alınan üç puanın kendileri adına büyük önem arz ettiğini ifade eden Mehmet Büyükekşi, hafta sonu oynayacaklarını Trabzonspor maçından da galibiyet hedeflediklerini vurguladı. Büyükekşi, kadrolarında bulunan bazı yerli futbolcuların milli takım formasını hak ettiğini de söyledi.

“Trabzonspor karşısında galibiyet hedefliyoruz"

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçında galibiyet beklediklerini açıkladı. Büyükekşi, “Geride bıraktığımız Göztepe maçıyla birlikte takımımızın üzerindeki oluşan baskıyı da atlatmayı başardık. Şuan tüm futbolcularımızın yüzü gülüyor ve kendilerini daha da özgüvenli hissediyorlar. Hafta sonu özellikle son zamanlarda gösterdikleri performansla birlikte belki de ligin en iyi takımlarından Trabzonspor ile karşılaşacağız. Trabzonspor’a büyük saygımız bulunuyor ve bu devam edecek. Ancak bizim de özellikle Göztepe karşısında alınan galibiyetin daha değerli olması adına bu karşılaşmadan puan veya puanlarla ayrılmamız gerekiyor. Her zaman dile getirdiğim gibi umarım maçın ardından hakem hatalarının değil dostluğun ve iyi futbolun konuşulduğu bir müsabaka yaşarız. Futbolcularımıza ve teknik heyetimize güveniyorum. Trabzonspor maçında da üç puan adına ellerinden gelenin en iyisini yaparak galibiyet için mücadele edeceklerdir” dedi.

"Göztepe galibiyeti en anlamlı galibiyet oldu"

Göztepe karşısında elde edilen 2-0’lık galibiyetin büyük bir değeri olduğunu dile getiren Mehmet Büyükekşi, “Yeni teknik direktörümüz Ricardo Sa Pinto’nun göreve gelmesiyle birlikte bir geçiş süreci yaşadık. Ancak bu sürecin sonunun olumsuz olmayacağına inanıyorduk. Son dört maçımızda şanssız bir süreç yaşadık ancak hiçbir zaman futbolcularımıza olan inancımızı kaybetmedik. Kaliteli bir takımız ve neler yapabileceğimizi herkes biliyor. Bu sebeplerden dolayı Göztepe karşılaşmasında alınan üç puan gerçekten çok anlamlıydı ve bir kez daha özgüven kazandırdı. Takımımızın üzerinde ister istemez bir baskı vardı ancak onlar kalitelerini ispatlamayı başardılar. Hak ettiğimiz ve üstün bir mücadele örneği sergilediğimiz karşılaşmayı galibiyetle tamamlamak elbette bizleri çok mutlu etti. Bu karşılaşmanın şehrimize Gazi unvanının verilişinin 100. yılına denk gelmesi de sorumluluğumuzu arttırdı. Futbolcularımız, teknik heyetimiz kulüpteki herkes üzerine düşen görevi yaparak şehrimizi mutlu etmeyi başardı” ifadelerini kullandı.

"Kadromuzdaki bazı futbolcular milli takımı hak ediyor"

Takımın kadrosunda bulunan her futbolcunun elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını vurgulayan ve pek çok futbolcunun milli takım formasını hak ettiğini belirten Büyükekşi, “Kadromuzda hem genç hem de uluslararası tecrübeye sahip yıldız futbolcular var. Takımda kimsede en ufak ego sorunu yaşanmıyor ve arkadaşlık ön plana çıkıyor. Yerli ve yabancı futbolcularımızın da ilişkisi sadece saha içi değil, saha dışında da bizleri mutlu ediyor. Bunun yanı sıra takımımızda özellikle son zamanlarda öne çıkan Muhammet Demir, Kenan, Oğuz Ceylan ve Günay Güvenç gibi hem özverili hem de başarılı isimlere sahibiz. Sezon sonu itibariyle ülkemiz Avrupa Şampiyonası’na katılacak ve en büyük amaçlarımızdan biri de oyuncularımızın ay-yıldızlı formamız altında bizleri temsil etmesi. Kadromuzda bulunan Ertuğrul ve Güray Vural daha önce bu gururu yaşamış isimler. Tüm oyuncularımızın bunu başarabilecek kaliteye ve potansiyele sahip olduklarını biliyoruz. Umut ediyorum ki hem takımımızın performansı hem de oyuncularımızın performansı daha da iyi olacaktır. Hak eden arkadaşlarımızın da Milli Takımlar seviyesinde takımımızı temsil edeceğine inanıyorum” diye konuştu.
Yorumlar (0)
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Trabzonspor 23 42
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 23 38
8. Karagümrük 23 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 23 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 20 51
2. Real Madrid 22 46
3. Barcelona 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Celta de Vigo 22 26
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 22 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16