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Gaziantep FK’da 4 pozitif vaka

Gaziantep Futbol Kulübü, Başakşehir maçı öncesi 2 futbolcu ve 2 personelin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Spor 07.04.2021, 10:32
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Gaziantep FK’da 4 pozitif vaka

Gaziantep Futbol Kulübü, Başakşehir maçı öncesi 2 futbolcu ve 2 personelin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü’nde, Süper Lig’in 33. haftasında evinde oynayacağı Başakşehir maçı öncesi bütün takıma rutin olarak yapılan korona virüs testlerinde 2 futbolcu ve 2 personelde pozitif vakaya rastlandı. Testi pozitif çıkan futbolcuların ve personellerin izolasyon ve tedavi sürecinin başlandığı vurgulandı.

Konuyla ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol Takımımıza, Süper Lig’in 33. haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, iki futbolcumuzun ve iki personelimizin test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcularımızın ve personelimizin izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.
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