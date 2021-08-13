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Gaziantep FK’da 2 futbolcunun test sonucu pozitif çıktı

Gaziantep Futbol Kulübü, Fatih Karagümrük maçı öncesi yapılan Covid-19 PCR testi sonucunda 2 futbolcunun testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Spor 13.08.2021, 13:19
Gaziantep FK’da 2 futbolcunun test sonucu pozitif çıktı

Gaziantep Futbol Kulübü, Fatih Karagümrük maçı öncesi yapılan Covid-19 PCR testi sonucunda 2 futbolcunun testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Ligin ilk haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak olan Gaziantep FK, maç öncesi yapılan Covid-19 PCR testi sonucunda 2 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Kulübün resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, “Takımımıza, Fatih Karagümrük maçı öncesi yapılan Covid-19 testinde, iki futbolcumuzun test sonucu pozitif raporlanmıştır. Oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Fatih Karagümrük - Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşması yarın saat 19.15’te Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.
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