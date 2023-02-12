Gaziantep FK: "Tüm bu zorlu şartlar altında kulübümüzün, sportif faaliyetlerine devam etmesi mümkün gözükmemektedir. Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla birlikte Gaziantep Futbol Kulübümüz, 2022-2023 sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsaba

Gaziantep FK: "Tüm bu zorlu şartlar altında kulübümüzün, sportif faaliyetlerine devam etmesi mümkün gözükmemektedir. Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla birlikte Gaziantep Futbol Kulübümüz, 2022-2023 sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarından çekilme kararı almıştır."