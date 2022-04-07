Son Dakika
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov İngiliz basınına verdiği demeçte, Rus ordusunun Ukrayna’da büyük kayıplar verdiğini ifade ederek, bunu büyük bir trajedi olarak nitelendirdi.
Gaziantep FK-Trabzonspor maçı cumartesi gününe ertelendi
Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında yarın oynanması gereken Gaziantep FK-Trabzonspor maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle cumartesi gününe ertelendi.
Spor 07.04.2022, 22:02 07.04.2022, 22:14
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 32. haftasında yarın saat 20.30’da oynanması gereken Gaziantep Futbol Kulübü -Trabzonspor maçı, Trabzon Havalimanı’ndaki elverişsiz hava koşullarından kaynaklı ulaşımda yaşanan aksaklıklar ve uçuşların iptal edilmesi nedeniyle misafir takımın Gaziantep’e gelememesi sonrasında 9 Nisan Cumartesi gününe ertelendi.
Karşılaşma Cumartesi günü Kalyon Stadyumu’nda saat 20.30’da oynanacak.