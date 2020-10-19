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Gaziantep FK, son 5 yıldaki en kötü sezon başlangıcına imza attı

İLK KEZ 5 MAÇTA GALİBİYET ALAMADILAR

Spor 19.10.2020, 11:30
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Gaziantep FK, son 5 yıldaki en kötü sezon başlangıcına imza attı

Gaziantep Futbol Kulübü son 5 yılda ilk kez, çıktığı ilk 5 maçta galibiyet yüzü göremedi. Geçtiğimiz sezon ilk 5 maçta 1 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 3 galibiyet alarak, 10 puan toplayan Gaziantep Futbol Kulübü, bu yıl çıktığı ilk 5 maçta sadece 4 puan topladı.

Geçen yılı 46 puanla 8. sırada bitiren kırmızı-siyahlılar bu yılki çıktıkları ilk 5 maçta sadece 4 puan toplaması taraftarında tepkisine sebep oldu. İlk hafta deplasmanda Galatasaray’a mağlup olan Gaziantep Futbol Kulübü, ikinci haftada evinde ağırladığı Fatih Karagümrük maçında son dakikalarda kalesinde gördüğü golle 3 puanı kaçırarak 1 puana razı oldu. 3. haftada deplasmanda çıktığı Göztepe karşılaşmasından Alexandru Maxim’in son dakikalarda bulduğu golle 1 puanı sevinen kırmızı-siyahlılar, 4. haftada evinde ağırladığı Trabzonspor maçında ise 90+3’te yine Alexandru Maxim’in bulduğu golle kazandığı 1 puan kazanmıştı. Ligin 5. haftasında ise Antalyaspor deplasmanına çıkan Gaziantep FK, 9 kişi kaldığı maçta bulduğu golle yine 1 puan aldı. Toplamda 4 puan toplayan bilen Gaziantep FK, son 5 yıldaki en kötü ilk 5 maçını çıkardı.

Sezonlara göre puan tablosu

Gaziantep Futbol Kulübü, 2015 - 2016 sezonunda TFF 1. Ligi’nde çıktığı ilk 5 maçta 9 puan, 2016 - 2017 sezonunda 8 ve 2017-2018 sezonunda 5 puan ve 2018-2019 sezonunda 10 puan toplamıştı. Kırmızı-siyahlılar, 2019-2020 sezonunda Süper Ligi’nde çıktığı ilk 5 maçta 1 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 3 galibiyet alarak 10 puan topladı.

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7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Gençlerbirliği 3 4
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Başakşehir 5 4
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6. Altınordu 5 9
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15. Ankaraspor 5 4
16. Eskişehirspor 5 3
17. Boluspor 5 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Tottenham 5 8
7. Chelsea 5 8
8. West Ham 5 7
9. Leeds United 4 7
10. Man City 4 7
11. Southampton 5 7
12. Newcastle 5 7
13. Crystal Palace 5 7
14. M. United 4 6
15. Wolverhampton 4 6
16. Brighton 5 4
17. Sheffield United 5 1
18. West Bromwich 4 1
19. Fulham 5 1
20. Burnley 3 0
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
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6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
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20. Levante 5 3