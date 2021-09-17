Son Dakika
Bakan Pakdemirli:" Yaklaşık 22 milyon liralık destek ödemesini bugün akşam üreticilerimizin hesaplarına aktaracağız"
Gaziantep FK, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Gaziantep FK, Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı DG Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Spor 17.09.2021, 15:53
Gaziantep FK, Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı DG Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde ısınma ve 5’e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi. Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren idmanın ardından Gaziantep FK kafilesi, Sivas’a hareket etti.