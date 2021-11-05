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Gaziantep FK-Kasımpaşa karşılaşması son düdüğün ardından 4 dakika daha oynandı

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasındaki Gaziantep FK-Kasımpaşa karşılaşması, son düdüğün ardından, 4 dakika daha oynandı.

Spor 05.11.2021, 23:36
Gaziantep FK-Kasımpaşa karşılaşması son düdüğün ardından 4 dakika daha oynandı

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında ev sahibi Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.

25. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mehmet Fevzi Yıldırım'ın ceza sahası dışında çektiği şutu kaleci Günay Güvenç rahatlıkla kontrol etti.

32. dakikada ev sahibi Gaziantep FK'li Djilobodji'nin ceza sahasına yakın noktada çektiği şutta meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

35. dakikada Kasımpaşa'nın sağ kanatta gelişen atağında Yusuf Erdoğan ceza sahası içinden çektiği şut, kaleci Günay Güvenç'ten döndü. Dönen topu kontrol eden Umut Dilan Bozok'un çektiği şutu Günay Güvenç uzaklaştırdı.

37. dakikada ev sahibi ekip üstünlüğü sağladı. Gaziantep FK'nin ceza sahasına yakın noktada kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde topu alan Djilobodji meşin yuvarlağı kafasıyla Figueiredo'na ulaştırdı. Figueiredo meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

72. dakikada Gaziantep FK'nın orta sahada gelişen atağında ceza sahasında topu alan Oğuz Ceylan'ın çektiği şutta meşin yuvarlak, kaleci Harun Tekin'den döndü. Dönen topa röveşata ile karşılık veren Oğuz Ceylan'ın şutunu kaleci kontrol etti.

87. dakikada Gaziantep FK 2 farklı üstünlüğü yakaladı. Merkel'in sol kanatta kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topa dokunan Caulker meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelere gönderdi: 2-0.

Öte yandan maç 90+4'te hakem Halis Özkahya'nın son düdüğüyle tamamlandı. Yardımcı hakemlerin uyarısının ardından eksik kalınan zamanın oynanması için karar alındı. Soyunma odasına giden futbolcular tekrar sahaya gelerek kısa süreli ısınmanın ardından maça kaldığı yerden devam etti.

Müsabaka ev sahibi takımın 2-0 üstlüğüyle sona erdi.

Gaziantep FK-Kasımpaşa karşılaşmasında ilginç olay

Kalyon Stadı'nda yapılan ve 2-0 ev sahibin üstünlüğüyle devam eden müsabakanın normal süresi sonunda hakem Halis Özkahya 9 dakikalık uzatma verdi. Maç, 90+5. dakikada Özkahya'nın yanlış son düdüğüyle tamamlandı ve takımlar soyunma odasına gitti.

Özkahya, yardımcı hakemlerin uyarısıyla maçı erken bitirdiğini anlayarak kalan 4 dakikanın tamamlanması için takımları sahaya çağırdı. Bir süre takımlar sahada ısındıktan sonra karşılaşma kalan 4 dakikanın oynanması için hakem atışıyla yeniden başladı.

Eksik sürenin oynanmasının ardından maç, Özkahya'nın ikinci bitiş düdüğüyle sona erdi. Halis Özkahya'nın soyunma odasına giderken moralsiz olduğu gözlendi.

Gaziantep FK cephesi

Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir maçı geride bıraktıklarını söyledi.

Böylesine önemli bir maçtan 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Bulut, maçı şöyle değerlendirdi:

"İyi mücadele, istek, arzu bugün sahada vardı. Bunu da 2 golle süsledik. Maçın geneli istediğimiz doğrultuda gitti. Defansif anlamda iyi işler yapıyoruz, baskılı oynamaya çalışıyoruz ama top bize geçtiğinde topun bizde kalma süresini artırmamız gerekiyor. Bunun için biraz daha çalışmamız gerekiyor. Takımı bir seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Bunlar da zaman alıyor, 1-2 günde olmuyor. Oyunu daha iyi seviyeye çekmeye çalışıyoruz. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz."

Bulut, hücum anlamında da kendilerini daha fazla geliştirmeleri gerektiğini kaydetti.

Kaleci Günay Güvenç'in performansıyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Bulut, "Günay zaten çok iyi bir sezon geçiriyor. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Bugün de zaten kalitesini ortaya koydu. Bazen kaptan, kalecinin maç kazandırması gerekiyor. Bugün de iyi kurtarış yaptı. Tüm takımla beraber iyi performans çizerek, takıma 3 puan kazandırdı." ifadelerini kullandı.

Erol Bulut, maçın ardından yaşanan olayla ilgili de, "Önce içeri girdik, sonra tekrar çıkıp oynadık, maçı bitirdik. Olması gereken neyse onu yapmak zorundayız. Bize de böyle talimat geldi. 4 dakika daha oynanması gerekiyordu. Futbolcularımız, tekrar formalarını giyip sahaya çıktı. Evet bu bir hata ama biz de, hakem de insan. Böyle hatalar olabiliyor." diye konuştu.

Kasımpaşa cephesi

Kasımpaşa'nın teknik direktörü Hakan Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibi kutladı.

Maçın her iki devresinde de üstün oynayan taraf olduklarını anlatan Kutlu, şöyle konuştu:

"Özellikle ikinci yarıda girdiğimiz çok net gol pozisyonları var. Oyunun da hakimiydik. Beraberlik golünü atabilsek maç çok farklı yerlere gidebilirdi. Ama ortaya koyduğumuz bir oyun anlayışı ve mücadele var. Geçen hafta kazandığımız bir maç vardı, bugün de oyun anlamında ortaya koyduğumuz iyi şeyler vardı. Tabii bazı hatalarımız ve duran toptan yediğimiz 2 gol var. Girmiş olduğumuz pozisyonları değerlendirebilsek maç çok farklı yere gidebilirdi. Çok kısa süredir oyuncularla beraberiz ama 2 maçtır geçmişe göre daha pozitif bir futbol var. Rakibe çok az sayıda gol pozisyonu verdik. Zannediyorum 2 golün dışında, maçın sonuna doğru bir net daha pozisyon verdik. Çalışacağız, milli maç arası bizim için fırsat. Üzerine koyarak devam edeceğiz, üzgünüz."

Kutlu, maçın sonunda yaşananlarla ilgili bir soru üzerine, "Bazen hatalar olabiliyor. Hakem de maçın kronometresinde dakikayı yanlış görmüş, maçın bittiğini zannetmiş. Sonra bize yeniden maça çıkmamız gerektiğini söylediler, biz de çıktık. Olabiliyor böyle hatalar, üzerinde çok durmamak gerekiyor. Bizler de hata yapabiliyoruz, hakem de bir hata yapmış." diye konuştu.

#spor
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