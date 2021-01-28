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Gaziantep FK ile Galatasaray 4. randevuda

Galatasaray, Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK ile ligde 3 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 2 kez kazanırken, 1 mücadele de berabere bitti.

Spor 28.01.2021, 11:27
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Gaziantep FK ile Galatasaray 4. randevuda

Galatasaray, Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK ile ligde 3 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 2 kez kazanırken, 1 mücadele de berabere bitti.

Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00’da deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda aldığı 39 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Gaziantep ekibi ise 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 35 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Ligdeki 4. randevu

Gaziantep FK ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig’de 3, Türkiye Kupası’nda da 1 olmak üzere 4 kez karşı karşıya geldi. Ligdeki maçlarda sarı-kırmızılılar 2 galibiyet alırken, 1 maç da berabere sona erdi. İki takım daha önce 2013-2014 sezonunda Türkiye Kupası 4. Turu’nda karşılaştı. İstanbul’da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar penaltılar sonucunda 6-5 kazanmıştı. Ligdeki maçlarda Galatasaray’ın 8 golüne, Gaziantep FK 4 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1’lik skorla kazandı.

Deplasman karnesi

Galatasaray ligde geride kalan haftalarda deplasmanda 10 karşılaşmaya çıktı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6 galibiyet alırken, 4 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Aslan rakip fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde 11 gol gördü. Cimbom dış sahada son olarak Yeni Malatyaspor ile karşılaştı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Son iki maçında yenilmedi

Süper Lig’de son iki maçından galip ayrılan Galatasaray, Gaziantep FK maçıyla galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılılar bu mücadelenin ardından Medipol Başakşehir ile sahasında, Fenerbahçe ile de deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray bu sezon savunmada gösterdiği başarılı performansla ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar geride kalan haftalarda kalesinde 17 gol gördü. Cimbom ayrıca ligde 9 maçta da kalesini gole kapadı.

Luyindama ve Belhanda sınırda

Galatasaray, Gaziantep FK maçı öncesinde iki futbolcusu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanda ve Christian Luyindama, karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasında takımının yanında olamayacak.

Mbaye Diagne’nin cezası bitti

Galatasaray’ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Beşiktaş derbisinde direkt kırmızı kart görmüş daha sonra 2 maç men cezası almıştı. Diagne, Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarında cezasını çekti. 29 yaşındaki futbolcu, Teknik Direktör Fatih Terim’in görev vermesi halinde sahada olabilecek.

Galatasaray’ın iki yeni transferi Henry Onyekuru ile Halil Dervişoğlu’nun lisansları çıkarıldı. İki futbolcu, Teknik Direktör Fatih Terim’in görev vermesi halinde oynayabilecek.

Galatasaray’da Radamael Falcao, Sofiane Feghouli, Emre Taşdemir, Oğulcan Çağlayan ve Şener Özbayraklı’nın sakatlıkları bulunuyor. Yılbaşı gecesi yaşadığı talihsiz kaza nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui de maçta oynayamayacak.
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