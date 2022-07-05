Gaziantep FK, hazırlık maçından 2-1 galip ayrıldı

Spor Toto Süper Lig takımı Gaziantep FK’nın Teknik Direktörü Erol Bulut, Qabala’ya karşı kazandıkları hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada, “İkinci kamp döneminde alacağımız yeni transferlerle takımın seviyesini biraz daha üst sıralara çekmeye çalışacağız. Bugünkü fotoğrafa baktığımızda ilk yarı iyi, ikinci yarı biraz düşük” dedi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Bolu’da Azerbaycan Premyer Liga’sı takımlarından Qabala ile hazırlık maçı yaptı. Hazırlık maçında Gaziantep FK’nın gollerini 7. dakikada Papy Djilobodji ve 66. dakikada Alexandru Maxim atarken, Qabala’nın tek golünü ise 70. dakikada İsgandarov attı. Karşılaşma Gaziantep F.K.’nın 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, “Galibiyet yada mağlubiyet çok önemli değil. Önemli olan istediklerimizi sahaya en iyi şekilde sahaya yansıtmak. Bugün de arkadaşlarımız bunu sahaya en iyi şekilde yansıtmaya çalıştı ama tabi yetersiz. O yüzden kalitemizi daha da artırmamız lazım. Futbolcu kalitemizi artırmamız lazım. Bu da transfere ihtiyacımız var demek oluyor. Onu da en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Ondan sonra takımın gidişatı biraz daha değişmiş olacak. 1 hazırlık maçımız daha var. Ayın 8’inde Adana Demirspor’la oynayacağız. Nerelerde olduğumuzu biraz daha net görebileceğiz. İkinci kamp döneminde alacağımız yeni transferlerle takımın seviyesini biraz daha üst sıralara çekmeye çalışacağız. Bugünkü fotoğrafa baktığımızda ilk yarı iyi, ikinci yarı biraz düşük” dedi.

Fikstürle ilgili de konuşan Bulut, “Her takıma karşı oynayacağımız için fikstür fark etmiyor. Sonuçta Sivasspor’la bir başlangıç yapacağız. İyi olduğunu düşünüyorum. İnşallah bizim adımıza en iyisi olur” diye konuştu.