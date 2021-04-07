Gaziantep FK'da 4 vaka

Kulüplerde koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ligin 33. haftasında oynanacak Medipol Başakşehir maçı öncesinde kulüpte koronavirüs testi yapıldı.

"İZOLASYON SÜRECİ BAŞLATILDI"

Açıklamada, "Yapılan Kovid-19 testlerinde, 2 futbolcumuzun ve 2 personelimizin test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcularımızın ve personelimizin izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatıldı." ifadeleri kullanıldı.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">????BİLGİLENDİRME | Profesyonel Futbol Takımımıza Başakşehir maçı öncesi yapılan Covid-19 testinde, iki futbolcumuzun ve iki personelimizin test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır.<br><br>???? <a href="https://t.co/g22xwTOY9c">https://t.co/g22xwTOY9c</a> <a href="https://t.co/AtbFvk5Xoa">pic.twitter.com/AtbFvk5Xoa</a></p>— Gaziantep FK (@GaziantepFK) <a href="https://twitter.com/GaziantepFK/status/1379688416690982912?ref_src=twsrc%5Etfw">April 7, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>