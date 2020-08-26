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Gaziantep FK bir günlük iznin ardından kampa devam etti
SÜPER LİG EKİPLERDEN GAZİANTEP FK, BİR GÜNLÜK İZNİN ARDINDAN AFYONKARAHİSAR’DAKİ KAMP ÇALIŞMALARINA DEVAM ETTİ.
Spor 26.08.2020, 15:56
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Süper Lig ekiplerden Gaziantep FK, bir günlük iznin ardından Afyonkarahisar’daki kamp çalışmalarına devam etti.
Gazintep FK, yeni sezon hazırlıklarına bir günlük iznin ardından sabah antrenmanıyla devam etti.
Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde salonda gerçekleştirilen antrenman, güç ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandı.
Kırmızı siyahlı ekibin akşam saatlerinde de antrenmanın devam edeceği belirtildi.
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