Gaziantep FK - Başakşehir maçı ilk 11'leri!

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig 'in 33. haftasında Başakşehir'i konuk edecek. 32. haftayı bay geçen Gaziantep, Başakşehir'i mağlup edip galibiyetle lige dönmek istiyor. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ve Malatyaspor galibiyetiyle moral depolayan Başakşehir ise 2'de 2 yapmak ve düşme hattından uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Ev sahibinde tek eksik kart cezalısı Andre Sousa. Konuk ekipte ise sakatlıkları süren Mbombo, Caiçara, Rafael ve Hasan Ali Kaldırım, Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.

Gaziantep FK - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

8 Nisan Perşembe günü Gaziantep Kalyon Stadı’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak maçı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Gaziantep FK - Başakşehir ilk 11'ler:

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Pawel Olkowski, Roderick Miranda, Papy Djilobodji, Junior Morais, Osama Rashid, Amedej Vetrih, Alexandru Maxim, Kevin Mirallas, Kenan Özer, Nouha Dicko

Yedekler: Çağlar, Bilal, Furkan, Güray, Zvonimir, Cenk, Felipe, Mirza, Ertuğrul, Kamil

Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Carlos Ponck, Alexandru Epureanu, Cemali Sertel, Tolga Ciğerci, Youssouf Ndayishimiye, Edin Visca, Giuliano, Deniz Türüç, Demba Ba

Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Deniz Dilmen, Mehmet Topal, Danijel Aleksic, Berkay Özcan, Nacer Chadli, Mahmut Tekdemir, Enzo Crivelli