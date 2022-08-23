Gaziantep FK-Antalyaspor maçı Hatay’da oynanacak

Gaziantep Futbol Kulübü, Kalyon Stadı’nın zemininin hazır olmaması nedeniyle Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasındaki Gaziantep FK-Antalyaspor maçının Hatay’da oynanacağını açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında 26 Ağustos Cuma akşamı Kalyon Stadı’nda oynanması planlanan Antalyaspor maçının, stat zemininin hazır olmaması nedeniyle aynı tarih ve saatte Hatay’da oynanacağını açıkladı.

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Stadyumumuzda yapılan son incelemelerle birlikte, sahanın mevcut durumunun sporcu sağlığı konusunda sorunlar teşkil edebileceği bildirilmiştir. Kulübümüz, her zaman sporcu sağlığını ön planda tutarak bu şartlar altında Antalyaspor karşılaşmasının Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda oynanmasının uzun vadeli olarak zemine ve her iki takım sporcularına da olumsuz tesir etmesinin önüne geçebilmek adına karşılaşmayı Gaziantep’te oynamama kararı almıştır. Bununla birlikte önümüzdeki aylarda milli takımımızı da Gaziantep’te ağırlayacak olmamızın getirdiği sorumluluk bilinci ve yapılan uzman incelemeleri doğrultusunda, karşılaşmanın Hatay’da oynanmasına karar verilmiştir. Taraftarlarımızdan yaşanılan bu süreçten dolayı özür diliyor, en kısa sürede Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda zaferlere hep birlikte ulaşacağımıza gönülden inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.