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Gaziantep FK, Andre Felipe ile yollarını ayırdı

Gaziantep Futbol Kulübü, Brezilyalı santrafor Andre Felipe Souza ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Spor 10.05.2021, 14:11
Gaziantep FK, Andre Felipe ile yollarını ayırdı

Gaziantep Futbol Kulübü, Brezilyalı santrafor Andre Felipe Souza ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Brezilyalı forvet Andre Felipe ile yollarını ayırdı. Kırmızı-siyahlı ekip forması altında 19’u Süper Lig, 3’ü Türkiye Kupası olmak üzere toplam 22 resmi maça çıkan Brezilyalı forvet, 3 gol, bir asist yapma başarısı gösterdi.

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Andre Felipe Ribeiro de Souza ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmiştir. Andre Felipe’ye kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında sonsuz başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.
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