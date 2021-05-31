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Gaziantep FK, Amedej Vetrih ile 2 yıl daha uzattı

Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz yıl sezon başında kadrosuna kattığı başarılı futbolcu Amedej Vetrih ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık yeniden anlaşmaya vardığını açıkladı.

Spor 31.05.2021, 15:20
Gaziantep FK, Amedej Vetrih ile 2 yıl daha uzattı

Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz yıl sezon başında kadrosuna kattığı başarılı futbolcu Amedej Vetrih ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık yeniden anlaşmaya vardığını açıkladı.

Gaziantep FK, Slovenyalı orta saha oyuncusu Amedej Vetrih ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık yeniden anlaşmaya vardığını açıkladı. Anlaşma sonrası açıklamada bulunan kulüp yönetimi, “Gaziantep Futbol Kulübümüz, geçtiğimiz yıl sezon başında kadrosuna kattığı başarılı futbolcumuz Amedej Vetrih ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık yeniden anlaşmaya varmıştır. Kulübümüzde forma giydiği süre boyunca Slovenya Milli Takımı’na da düzenli olarak davet alan başarılı futbolcumuz, önümüzdeki sezonda kırmızı-siyahlı takımımızın başarısı için ter dökecek. Yapılan anlaşmanın Amedej Vetrih ve kulübümüze hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuza armamız altında üstün başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.
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