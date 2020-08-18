Gaziantep FK, Afyonkarahisar’da ilk antrenmanına çıktı

Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıkları için kampa girdiği Afyonkarhisar’da ilk antrenmanına çıktı. Takımın yeni transferleri de ilk antrenmanda boy gösterdi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu’ya giden ancak dün antrenman sahalarında yaşanan sıkıntının ardından apar topar Afyonkarahisar’a gelen Gaziantep FK, Kocatepe Spor Kompleksi’nde ilk antrenmanına çıktı. Teknik Direktör Marius Sumudica gözetiminde yapılan antrenmanda takımın yeni transferleri Bosnalı futbolcu Zvonimir Kozulj, Çağlar Şahin Akbaba ve Cenk Enver Şahin’de idmanda yerini alarak yeni takımların ile ilk antrenmanlarına çıktı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman teknik ve kondisyon ağırlıklı çalışma ile devam etti. Antrenman yapılan düze koşunun ardından sona erdi.