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Gazi futbolcu antrenörlük alanında kendini Denizlispor’da geliştirecek

DENİZLİSPOR BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANINA TÜRKİYE AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIM’DA KAPTANLIK YAPAN OSMAN ÇAKMAK KATILDI. DENİZLİSPOR ANTRENMANLARINA KATILARAK ANTRENÖRLÜK ALANINDA KENDİNİ GELİŞTİRECEK.

Gazi futbolcu antrenörlük alanında kendini Denizlispor’da geliştirecek

DENİZLİSPOR BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANINA TÜRKİYE AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIM’DA KAPTANLIK YAPAN OSMAN ÇAKMAK KATILDI. DENİZLİSPOR ANTRENMANLARINA KATILARAK ANTRENÖRLÜK ALANINDA KENDİNİ GELİŞTİRECEK.

29 Nisan 2020 Çarşamba 17:37
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Gazi futbolcu antrenörlük alanında kendini Denizlispor’da geliştirecek

Denizlispor’un bugün yaptığı antrenmanına Türkiye Ampute Futbol Milli Takım’da kaptanlık yapan Osman Çakmak da katıldı.

Denizlispor, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Süper Lig’de oynadığı son maçına seyircisiz çıktı. Aradan geçen yaklaşık 45 günün ardından dün sahaya inerek antrenmanını gerçekleştirdi. Geçekleştirilen antrenmanda Barrow haricinde eksik olmadığı belirtildi. Avrupa şampiyonluğu bulunan ve dünya ikincisi olarak adını spor tarihine yazdıran Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı’nda kaptanlık yapan Osman Çakmak da Denizlispor teknik heyeti ile antrenmana katıldı.

Şırnak’ta 1997 yılında vatani görevini komandoluk yaparken mayına basması sonucu sol bacağını kaybeden Çakmak, Denizlispor antrenmanlarına katılarak antrenörlük alanında kendini geliştirmeyi hedefliyor.

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