Gazeteci Hilmi Türkay, "Fenerbahçe" kitabını okurları için imzaladı

Deneyimli spor yazarı ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Türkay, kaleme aldığı “Fenerbahçe” isimli kitabının imza gününde okurlarıyla buluştu.

Deneyimli gazeteci Hilmi Türkay, Beşiktaş Belediyesi Edebiyat, Kitap ve Plak Festivali’nde Fenerbahçe’nin tarihine damga vuran isimleri anlattığı kitabını okurları için imzaladı. Hilmi Türkay, imza gününde yurttaşlarla spor ve Fenerbahçe dolu bir sohbet gerçekleştirdi.