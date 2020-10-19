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Garry Rodrigues'in sözleşmesi feshedildi
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Garry Rodrigues'in sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Yeşil Burun Adalı futbolcu Garry Rodriguez'in sözleşmesi feshedildi.

Spor 19.10.2020, 15:31
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Garry Rodrigues'in sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe'ye 2019-2020 sezonunun başında Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'dan katılan Yeşil Burun Adalı orta saha oyuncusu Garry Rodrigues'in sözleşmesi feshedildi. Teknik Direktör Erol Bulut tarafından yeni sezon yapılanmasında düşünülmeyen Rodrigues, sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla eleştirilen isimlerden biri oldu. 29 yaşındaki futbolcu, sözleşmesinin sona erdirilmesinin ardından Al Ittihad'a geri dönecek.

Rodrigues, Fenerbahçe formasıyla toplamda 29 resmi müsabakada forma giydi ve 4 gol, 6 asistlik performans gösterdi.

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