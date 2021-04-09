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Gareth Bale: Uzaylılar var, gözümle gördüm

Tottenham'ın yıldızı Gareth Bale, uzaylıların var olduğunu ve UFO gördüğünü iddia etti.

Spor 09.04.2021, 11:41
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Gareth Bale: Uzaylılar var, gözümle gördüm

Real Madrid'den eski takımı Tottenham'a dönen Galli yıldız Gareth Bale, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Uzaylıların varlığına inandığını söyleyen Bale, kendisinin de UFO gördüğünü söyledi.

"YÜZDE YÜZ UZAYLILAR VAR"

Bale açıklamalarında, "Bu konuda birçok komplo teorisi var. Amerikan hükümetinin yayınladığı bir UFO görüntüsü vardı, yüzde yüz uzaylılar var, buna yüzde yüz eminim. Ben kendim de UFO gördüm." ifadelerini kullandı.

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