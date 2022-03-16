GAMI World, Galatasaray’la 3 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı

GAMI World, Galatasaray Spor Kulübü’nün Metaverse, p2e ve web 3.0 işlemlerini yönetirken, 3 yıllık anlaşma çerçevesinde Kadın Basketbol takımının da sponsoru olacak. Bu anlaşma ile GAMI World markası, 3 sezon boyunca Galatasaray Kadın Basketbol takımı formasında yer alacak.

GAMI Word CEO’su Gökhan Altın yaptığı değerlendirmede; "Ülkemizin marka değeri en yüksek kulüplerinden biriyle bu anlaşmayı gerçekleştirmiş olmaktan son derece mutluyuz. Spor dünyasında vizyoner yaklaşımı ile kısa süre önce önemli NFT projeleri yapan Galatasaray Spor Kulübü ile yeni dönemde Metaverse, p2e ve web 3.0 projelerinde birlikte önemli başarılar elde edeceğimize içtenlikle inanıyorum. Bu özel anlaşmayı, kulübün Kadın Basketbol Takımı sponsorluğu ile de taçlandırmaktan ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizin yükselen yıldızları olan sporcu kadınlarımız ile önümüzdeki yıllarda da bizleri gururlandırmayı sürdürecek. Bu ekosisteme katkı sağlayan bir şirket olmaktan da ayrıca kıvanç duyuyoruz. Bu önemli iş birliği sürecine katkı sağlayan herkese teşekkür ederim.”

GAMI World yepyeni fırsatların kapısını aralıyor

GAMI World, oyun dünyasını blockchain teknolojisiyle birleştiren bir platform olma özelliğine sahip. GAMI, blockchain teknolojisinin sunduğu fırsatları oyun projelerine entegre ediyor ve launchpad için hazır hale getiriyor. GAMI World böylelikle, hedef kitlelere ve proje finansmanına erişmek üzere topluluklarla bağlantı kuruyor.