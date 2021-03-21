Galibiyetin ismi: Lewandowski

Karşılaşmanın henüz 12. dakikasında Alphonso Davies, kırmızı kart gördü ve oyun dışı kaldı. Maça 10 kişi devam eden Bayern Münih, ilk golünü de çok geçmeden buldu. 17. dakikada Lewandowski'nin golüyle Bayern Münih, 1-0 öne geçti.

22. dakikada ise bu sefer Serge Gnabry'nin golüyle Bayern Münih'in yüzü güldü. Bu kısımda maça hakimiyetini hem skorla hem de oyunuyla hissettiren Bayern, 1 dakika sonra bu kez de Müller'in asistinde Lewandowski'nin ikinci golüyle skoru 3-0 yaptı.

Henüz devre düdüğü çalmadan Bayern Münih, bir gol daha buldu. 39. dakikada atılan o golün ismi de Robert Lewandowski oldu. Bu golüyle hat-trick yapan yıldız futbolcu ligdeki 35. golünü attı.

Bayern Münih, bu galibiyetle liderliğini sürdürürken, Stuttgart 8. sırada yer alıyor.