Galibiyet primi kulüp başkanının annesinden

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Artvin Hopaspor, hafta sonu sahasında oynadığı güzel futbolla Fatsa Belediyespor’u 1-0 yendi.

Kulüp başkanı Lütfü Kolçak’ın 82 yaşındaki annesi Sabriye Kolçak ise maçı türbinden izleyerek takıma destek verdi. Maçın sonunda soyunma odasına giden Sabriye Kolçak, futbolcuları aldıkları galibiyetten dolayı tebrik ederek maçın galibiyet primini de 10’ar bin lira olarak açıklaması futbolcuları sevince boğdu.

Artvin Hopaspor Kulübü Başkanı Lütfu Kolçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, 9 puan ile ligde 14. sırada yer aldıklarını, bu durumdan camia olarak hoşnut olmadıklarını belirterek, "Ligde ilk galibiyetimizi deplasmanda Niğde Anadolu FK maçında elde ettik. Hafta sonu kendi saha ve seyircimiz önünde güzel bir oyunla Fatsa Belediyespor’u yenerek 3 puanı aldık. Bu maçta çok gol kaçırdık. Ancak bu futbol, gol atmakta var kaçırmakta var. Galibiyet serimiz başladı ve bunun devam edeceğine inanıyoruz. Taraftarlarımız her zaman desteğine ihtiyacımız var. Alacağımız seri galibiyetlerle ligin üst sıralarına çıkacağız. Futbolcularımıza ve teknik ekibimize yürekten inanıyoruz“ dedi.

İlk kez maça gelen 82 yaşındaki annesinin takıma uğur getirdiğini belirten Kolçak, “Annem ligde aldığımız kötü sonuçlara çok üzülüyordu. Hafta sonu sahamızda oynadığımız maça gelen annem takıma destek verdi. Güzel bir futbolla maçı kazanmasını bildik. Maç sonunda soyunma odasına gelen annem futbolculara galibiyet primi olarak 10’ar bin lira vermemi istedi. Bende annemi kırmadım ve söylediği primi verdim. Futbolcular başta olmak üzere tüm yönetim kurulu arkadaşlarım bu durumdan çok etkilendik. Annemizin elini öperek duasını aldık” diye konuştu.

Hafta sonu deplasmanda karışılacakları 68 Aksaray Belediyespor maçından puan veya puanlar almayı hedeflediklerini kaydeden Kolçak, ”Son iki haftada aldığımız 2 galibiyetle futbolcularımıza öz güven geldi. Aksaray maçına da iyi hazırlanıp buradan puan ve puanlarla döneceğiz. Bizim takımın bunu başaracak kalitesi ve gücü var” ifadelerini kullandı.