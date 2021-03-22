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Galibiyet golü Hakan Çalhanoğlu'dan!
Serie A'nın 28. haftasında Fiorentina, Milan'ı sahasında konuk etti.
Spor 22.03.2021, 11:32
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Ligin ikinci sırada yer alan Milan, deplasmanda Fiorentina'yı 3-2 mağlup etti.
9. dakikada efsane yıldız Zlatan İbrahimovic'in golüyle skorda üstünlüğü sağlayan Milan olurken, Fiorentina 17. dakikada golü Erick Pulgar ile bularak skoru yeniden dengeledi.
51. dakikada ev sahibi takımdan Franck Ribery toğu ağlarla buluşturdu ve durum 2-1 oldu.
Gole 6 dakika sonra cevap veren Milan, Brahim Diaz ile golü buldu ve yeniden beraberliği sağladı.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 72. dakikada takımına galibiyet getiren golü attı. Milan, karşılaşmayı bu golle 3-2 kazandı.
Puanını 59'a çıkaran Milan, ligde 2. liği korudu. Fiorentina ise 29 puanla 14. sırada kaldı.