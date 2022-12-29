Galibiyet 90+5'te geldi! 3 puan Galatasaray'ın

Maçtan dakikalar

3. dakikada Oliveria'nın ceza sahasının gerisinden kaleyi hedef alan sert şutunda top dışarı çıktı.

19. dakikada Sabi'a'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde bulunan Yatabare kafasıyla dokundu, top dışarı çıktı.

27. dakikada Boey'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde bulunan Mertens topu ağlarla buluşturdu. 0-1

32. dakikada Mertens'in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Kerem topu kaçırınca Gomis tamamlamak istedi. Kaleci Ali Şaşal'ın yetersiz kaldığı pozisyonda Goutas topu çıkarmayı başardı.

43. dakikada Rashica'nın sağ kanattan yaptığı ortasında ceza sahası içerisinde bulunan Van Aanholt'un vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

50. dakikada Sabi'a'nın sağ kanatan yaptığı ortada Ulvestad'ın şutunu kaleci Muslera çıkardı. Dönen topu Robin tamamlamak istedi, Muslera yine gole izin vermedi. Bir kez daha dönen topu Ulvestad ağlarla buluşturdu. Ancak VAR uyarısıyla gol geçerli sayılmadı.

60. dakikada Keita'nın ceza sahası dışından vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.

80. dakikada Sabi'a'nın pasında topla buluşan Erdoğan, ceza sahası içerisine girip şutunu çekti ve meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

90+3. dakikada Yusuf'un ceza sahası içerisindeki sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

90+5. dakikada Erdoğan'ın ceza sahası içerisi sağ çaprazından sert şutunda top Muslera'da kaldı.

90+6. dakikada Abdulkerim'in uzun pasında ceza sahası içerisindeki Barış topla buluştu, Barış'ın şutunda top ağlarla buluştu. 1-2

90+9. dakikada Mertens'e faul yapan Erdoğan ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Stat: Sivas Yeni 4 Eylül

Hakemler: Erkan Özdamar, Cevdet Kömürcüoğlu, Ali Ögel

DG Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Caner, Robin (Angielski dk. 90+10 ?), Uğur, Ulvestad (Alaaddin dk. 90+10 ?), Keita, Musa (N'jie dk. 67), Sabi'a (Hakan dk. 90+4 ?), Erdoğan, Yatabare

Yedekler: Muammer, Cofie, Charisis, Emre, Ziya, Mehmet

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Galatasaray: Muslera, Nelsson, Abdulkerim, Boey, Van Aashlt( Dubois dk. 88 ?), Oliveria (Midtsjö dk. 73), Berkan, Rashica (Seferovic dk. 86 ?), Mertens, Kerem (Yusuf dk. 86 ?) Gomis (Barış dk. 73)

Yedekler: Okan, Emre, Emin, Baran, Mata

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Erdoğan (dk. 80) (DG Sivasspor), Mertens (dk. 27) Barış (dk. 90+5) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Erdoğan (90+9) (DG Sivasspor)

Sarı kartlar: Sabi'a, Uğur, Erdoğan (DG Sivasspor), Van Aanholt, Boey, Oliveria, Mertens, Barış (Galatasaray)