Galatasaraylı taraftarlardan şampiyonluk kutlaması
FENERBAHÇE İLE BU SEZONUN SON DERBİSİNE ÇIKAN GALATASARAY'IN ÜSTÜNLÜĞÜYLE SONA EREN MAÇIN BİTİŞ DÜDÜĞÜYLE VANLI TARAFTARLAR ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI YAPTI.
Spor 04.06.2023, 21:59
Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 3-0 yenmesinin ardından Vanlı taraftarlar şampiyonluk kutlaması yaptı.
Galatasaray,Nef Stadyumu’nda Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğüyle Vanlı taraftarlar da caddelerde bir araya gelerek sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğunu kutladı. Polis ekiplerinin de muhtemel bir olaya karşı tedbir aldığı kutlamalar uzun saatler sürdü.