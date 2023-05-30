Galatasaraylı taraftarlar Taksim’e akın etti

Spor Toto Süper Lig’in bitimine iki hafta kala Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Taksim’e akın etti.

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü’nü 4-1 mağlup ederek sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitimiyle birlikte sarı-kırmızılı taraftarlar Taksim Meydanı’na akın etti. Taraftarlar şampiyonluğu büyük coşkuyla kutladı.